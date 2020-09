Calendari, i tifosi Juve cerchiano in rosso una data

Una data da segnare in rosso. La pubblicazione dei calendari di Serie A proietta i tifosi verso una nuova stagione e verso nuovi sogni. La data da cerchiare per la Juventus è quella del prossimo 16 maggio, penultima del girone di ritorno quando i bianconeri sfideranno in casa l’Inter e sperano di poter festeggiare il decimo scudetto consecutivo.

La reazione dei tifosi

La data sembra propizia per festeggiare una nuova vittoria, i tifosi bianconeri già si preparano a quella che sembra essere la sfida che caratterizzerà anche il prossimo campionato. Sarà l’Inter la squadra maggiormente indiziata a togliere ai bianconeri lo scettro della serie A. Ma i fan della Vecchia Signora non ne vogliono sapere di abdicare: “Juve-Inter alla penultima in casa – scrive Chiara – gli festeggiamo il 10 di fila in faccia, non succede ma se succede”.

Ritorno cruciale

E’ sempre complicato leggere un calendario, capire quali possono essere i momenti positivi e quelli negativi. Di sicuro la Juve si giocherà gran parte delle sue chance nel girone di ritorno, quando affronterà in casa Inter, Roma, Lazio e Milan. Se la squadra di Pirlo sarà dunque in grado di cominciare bene la stagione, di assorbire il contraccolpo dell’addio di Sarri, avrà la possibilità di piazzare all’Allianz il break vincente per la conquista del decimo scudetto.

Inizio incerto

Ma conterà senza dubbio anche l’avvio del campionato, i bianconeri trovano subito la Sampdoria in casa, ma il primo big match arriva sul pronti via con la sfida dell’Olimpico contro la Roma e alla terza ci sarà il turno casalingo contro il Napoli. Tre giornate che la squadra di Andrea Pirlo dovrà subito affrontare con il piglio giusto per riuscire a superare uno scoglio importante.

“Juve-Roma alla prima – segnala Roberto – ovvero l’ultima partita che ci ha dato lo scudetto”. E dai tifosi juventini parte anche l’assalto all’Inter: “Inizierà a giocare dalla seconda giornate, avrà tre punti pur non giocando, accettare le richieste di Conte di non giocare subito con le forti, ma di averle spalmate, bonus di 10 rigori assicurati”, la protesta di Luca.

SPORTEVAI | 02-09-2020 12:43