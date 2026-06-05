Calendario 2026-27: la grande paura dell'Inter, i fantasmi di Juventus e Milan, Napoli denuncia il sabotaggio

Le reazioni al sorteggio delle 38 giornate: il precedente che spaventa i tifosi nerazzurri, le ansie dei supporter di Madama e dei rossoneri, il complotto paventato dai partenopei.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La stagione 2026-27 è già iniziata. Sorteggiate le 38 giornate del prossimo campionato, si parte il 22-23 agosto con le partite del primo turno. Come hanno reagito i tifosi delle big di fronte al cammino delle loro squadre, disegnato dall’intelligenza artificiale? Tutti soddisfatti oppure – come sempre, del resto – tutti hanno qualcosa da ridire o su cui lamentarsi? Piccolo spoiler: la seconda opzione è quella più plausibile. Vediamo, dopo una rapida ricognizione sul web, sui social e sui forum, come hanno commentato il sorteggio del calendario i sostenitori di Inter, Juventus, Milan e Napoli.

Inter, il precedente con la Lazio che spaventa

La prima cosa che hanno notato i tifosi nerazzurri è stata la sinistra coincidenza tra la penultima giornata del prossimo campionato e quella della stagione 2024-25: Inter-Lazio. “La cosa strana è che ogni anno nelle ultime tre partite c’è sempre la Lazio“, è l’osservazione di un fan. “Almeno stavolta non ci ritroveremo Pedro contro“, si consola un altro sostenitore della formazione campione d’Italia. “Certo che nelle ultime giornate Como e Juve in trasferta: non mi sembra una passeggiata”, sottolinea un altro supporter che prova a spegnere i facili entusiasmi. “Trascorrere San Valentino col Milan è la più atoce delle beffe”, il singolare pensiero di un tifoso a proposito della data del derby di ritorno.

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Calendario, il disincanto di juventini e milanisti

Pacate le reazioni dei sostenitori della Juventus, ancora scottati dall’esito beffardo di questa annata, chiusa col sesto posto e con la qualificazione Champions clamorosamente sfuggita in extremis. “Si vede che il calendario l’ha fatto un tifoso ed ex dirigente dell’Inter“, la battuta di un tifoso a proposito di Andrea Butti, l’ex manager dell’Inter del Triplete che oggi si occupa dei calendari di A. “Viva la nuova edizione della Marotta League“, un’altra osservazione ricorrente. “Da marzo in poi calendario assurdo”, è l’analisi di un altro fan. E i tifosi del Milan? Vista la situazione, c’è chi è preoccupato: “Ce l’avremo un allenatore per la prima di campionato?“.

Napoli, partenza terribile e accuse di complotto

E i tifosi del Napoli? Non sono pochi quelli che denunciano apertamente il diverso gradiente di difficoltà per i partenopei, almeno nelle fasi iniziali del torneo. “Inizio folle, Como e Inter nelle prime due giornate”. E ancora: “Come si fa a non pensar male? Per il Napoli una partenza ad handicap“. Curiosa pure la collocazione di tante partite dispendiose e contro squadre d’alta classifica proprio a ridosso degli impegni europei: “Tutti i big match sempre a ridosso della Champions“. E c’è chi con amarezza osserva: “Meno male che confidavamo in due-tre vittorie facili in avvio per scatenare un po’ di entusiasmo attorno ad Allegri“.