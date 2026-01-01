Calendario ATP e WTA, dagli slam alla BJKC e Davis: le date degli eventi con Sinner e Paolini da seguire nel 2026

Tutto pronto per la stagione 2026, ecco le date dei tornei più importanti dell'anno, dai quattro tornei dello slam alle competizione a squadra per nazioni, fino alle ATP e WTA Finals

L’attesa è finita, il grande tennis è ormai alle porte. I protagonisti del tennis mondiale sono pronti ad affrontarsi in una nuova e lunga stagione con i quattro slam, i tornei di categoria “1000”, le ATP e WTA Finals e le competizioni a squadre per nazioni. Ecco nel dettaglio le date di tutti gli eventi imperdibili del 2026 tennistico.

I quattro tornei dello slam

Come ogni anno la stagione tennistica sarà scandita dai quattro tornei dello slam, con l’Australian Open in programma dal 18 gennaio all’1 febbraio che di fatto sarà il primo tornei importante dell’anno. Dopo il cemento down under si passerà sulla terra parigina per il Roland Garros, che si terrà dal 24 maggio al 7 giugno, per poi passare rapidamente dal 29 giugno al 12 luglio ai prati più famosi al mondo, quelli di Wimbledon. La stagione slam si chiuderà con la traversata atlantica che ci porterà a New York per lo US Open in programma dal 31 agosto al 13 settembre.

Gli Internazionali d’Italia e gli altri tornei 1000

Gli eventi clou per preparare i tornei dello slam saranno ovviamente i tornei Masters e WTA 1000, con gli Internazionali d’Italia in scena a Roma dal 6 al 17 maggio che ovviamente sarà il più atteso dai tifosi italiani.

Il calendario Masters 1000

Indian Wells: 4-15 marzo

Miami Open: 18-29 marzo

Montecarlo: 5-12 aprile

Madrid Open: 22 aprile-3 maggio

Internazionali d’Italia: 6-17 maggio

Canadian Open Montreal: 2-13 agosto

Cincinnati: 13-23 agosto

Shanghai: 7-18 ottobre

Parigi: 2-8 novembre

Il calendario WTA 1000

Doha: 9-15 febbraio

Dubai: 16-22 febbraio

Indian Wells 4-14 marzo

Miami Open: 18-29 marzo

Madrid Open: 22 aprile-3 maggio

Internazionali d’italiano: 6-17 maggio

Canadian Open Toronto: 2-12 agosto

Cincinnati: 13-23 agosto

Pechino: 28 settembre-11 ottobre

Wuhan: 12-18 ottobre

WTA e ATP Finals

La stagione dei circuiti maggiori si concluderà poi con i tornei di fine stagione in cui si affronteranno le migliori otto giocatrici e i migliori otto giocatori dell’anno solare. A concludere per primi il calendario saranno le donne, che si affronteranno a Ryad per le WTA Finals dal 9 al 15 novembre. In seguito toccherà agli uomini e alle ATP Finals, che invece si terranno a Torino dal 15 al 22 novembre.

Le competizione a squadre: BJKC e Coppa Davis

Gli altri eventi da non perdere saranno i tornei a squadre per nazioni, dove l’Italia cercherà una storica doppietta per il terzo anno di fila. Anche in questo caso toccherà ancora alle donne giocare per prima, con le Finals di Billie Jean King Cup che si terranno dal 21 al 27 settembre, mentre le Finals di Coppa Davis saranno l’ultimo appuntamento della stagione dal 24 al 29 novembre.

