Calendario F1, nuova ipotesi dall'Inghilterra

In attesa di capire quali decisioni saranno prese in sede ufficiale riguardo alla data d'inizio del campionato mondiale di Formula 1, il Ceo di McLaren Racing, Zak Brown, ha avanzato una nuova ipotesi: "Se il virus ce lo permetterà, cominceremo d'estate. Spero che ciò accada perché a tutti noi manca il nostro lavoro".

Brown ha anche parlato del rinvio in extremis del Gp d'Australia proprio in seguito alla positività di un meccanico McLaren: "E' stata una scelta molto triste per tutti noi, ma penso che la salute della nostro team, dei tifosi e di tutti gli sportivi sia molto più importante di una gara. La possiamo fare in un altro momento -. La McLaren Racing, insieme a tutti i team, la Formula 1 e la FIA stanno lavorando molto per fare in modo di poter cominciare in completa sicurezza, ma sempre quando il mondo diventerà un luogo piu' sicuro".

Al momento sono otto i gran premi rinviati o cancellati, e la stagione dovrebbe iniziare a Montreal, in Canada, con la gara in programma il 14 giugno. L'allerta Coronavirus impedisce, però, di trovare ancora una data ufficiale.

SPORTAL.IT | 24-03-2020 15:27