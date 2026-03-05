Calendario Paralimpiadi Milano Cortina 2026

Il programma di tutte le gare dei Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Le gare si svolgono in 3 luoghi diversi

La XIV edizione dei Giochi Paralimpici invernali collegate alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La data di inizio ufficiale è il 6 marzo 2026, la data di chiusura il 15 marzo. Le competizioni iniziano due giorni prima per esigenze organizzative. Di seguito il calendario giorno per giorno di tutte le gare principali suddivise per Disciplina e per specialità e presentate in ordine di orario di inizio. Di ogni evento indichiamo anche se la competizione sia maschile (U), femminile (D) o mista (M), in quale sede olimpica si disputa e, con il simbolo se la gara comporti l’assegnazione della medaglia d’oro. Le gare si disputano a Milano (Para Ice Hockey); Cortina (Curling, Snowboard e Sci alpino); Tesero (Biathlon e Sci di fondo). La Cerimonia di apertura a Verona, quella di chiusura a Cortina.

4 marzo

Curling in carrozzina

19.05 Doppio Misto M Varie Partite tra cui Italia-Corea del Sud

5 marzo

Curling in carrozzina

10.05 Doppio misto M Varie partite tra cui Estonia-Italia 19.05 Doppio misto M Varie partite tra cui Italia-Cina

6 marzo

Curling in carrozzina

9.05 Doppio misto M Varie partite tra cui Giappone-Italia

Cerimonia di apertura (Verona)

7 marzo

Biathlon Paralimpico

10:00 Sprint donne sitting D 10:35 Sprint uomini sitting U 12:00 Sprint donne standing D 12:40 Sprint uomini standing U 13:15 Sprint donne VI D 13:50 Sprint uomini VI U

Curling in carrozzina

09:35 Squadra mista M Varie partite 14:35 Doppio misto M Varie partite tra cui Italia-Lettonia (14.35) 18:35 Squadra mista M Varie partite tra cui Canada-Italia (18.35)

Para Ice Hockey

10:05 Turno preliminare U Varie partite tra cui Italia-USA (17.05)

Sci alpino Paralimpico

09:30 Discesa donne VI D 🥇 10:50 Discesa uomini VI U 🥇 a seguire Discesa donne standing D 🥇 Discesa donne sitting D 🥇 Discesa uomini standing U 🥇 Discesa uomini sitting U 🥇

Snowboard Paralimpico

11:00 SBX donne SB-LL2 D Seeding 11:21 Snowboard cross uomini SB-UL U Seeding 11:42 Snowboard cross uomini SB-LL1 U Seeding 12:03 Snowboard cross uomini SB-LL2 U Seeding

8 marzo

Biathlon Paralimpico

10:00 Individuale donne sitting D 🥇 10:30 Individuale uomini sitting U 🥇 12:10 Individuale donne standing D 🥇 12:30 Individuale uomini standing U 🥇 13:15 Individuale donne VI D 🥇 14:00 Individuale uomini VI U 🥇

Curling in carrozzina

09:35 Squadra mista M Varie partite tra cui Italia-Cina 14:35 Doppio misto M Varie partite tra cui Italia-USA 18:35 Squadra mista M Varie partite tra cui Italia-USA

Snowboard Paralimpico

11:00 SBX uomini SB-UL U eliminatorie 11:00 SBX uomini SB-LL1 U eliminatorie 11:00 SBX uomini SB-LL2 U eliminatorie 11:00 SBX donne SB-LL3 D eliminatorie 12:30 SBX donne SB-LL3 D 🥇 12:40 SBX uomini SB-UL U 🥇 12:45 SBX uomini SB-LL1 U 🥇 12:50 SBX uomini SB-LL2 U 🥇

9 marzo

Curling in carrozzina

09:35 Squadra mista M Varie partite tra cui Italia-Slovacchia 14:35 Doppio misto M Varie partite tra cui Italia-Gran Bretagna 18:35 Squadra mista M

Para Ice Hockey

10:05 Turno preliminare U Cina-Italia + varie partite

Sci alpino Paralimpico

09:30 Super G donne VI D 🥇 10:50 Super G uomini VI U 🥇 a seguire Super G donne standing D 🥇 Super G donne sitting D 🥇 Super G uomini standing U 🥇 Super G uomini sitting U 🥇

10 marzo

Curling in carrozzina

09:35 Squadra mista M varie partite tra cui Italia-Gran Bretagna 14:35 Doppio misto M semifinali 18:35 Squadra mista M varie partite tra cui Italia-Norvegia

Para Ice Hockey

10:05 Turno preliminare U Italia-Germania + varie partite

Sci alpino Paralimpico

09:00 Combinata alpina Super G donne VI D 10:10 Combinata alpina Super G uomini VI U 13:00 Combinata alpina Slalom donne VI D 🥇 13:50 Combinata alpina Slalom uomini VI U 🥇 a seguire Combinata alpina Super G donne standing D Combinata alpina Super G donne sitting D Combinata alpina Super G uomini standing U Combinata alpina Super G uomini sitting U Combinata alpina Slalom donne standing D 🥇 Combinata alpina Slalom donne sitting D 🥇 Combinata alpina Slalom uomini standing U 🥇 Combinata alpina Slalom uomini sitting U 🥇

Sci di fondo Paralimpico

09:45 Sprint donne classica VI D Inizio gara 10:25 Sprint donne sitting D Inizio gara 10:35 Sprint uomini classica VI U Inizio gara 10:55 Sprint uomini classica standing U Inizio gara 11:05 Sprint uomini sitting U Inizio gara 13:20 Sprint donne sitting D 🥇 13:30 Sprint uomini sitting U 🥇 13:40 Sprint donne classica standing D 🥇 13:45 Sprint uomini classica standing U 🥇 13:55 Sprint donne tecnica classica VI D 🥇 14:00 Sprint uomini tecnica classica VI U 🥇

11 marzo

Curling in carrozzina

09:05 Squadra mista M varie partite 14:35 Doppio Misto M 🥇 20:05 Squadra mista M varie partite tra cui Italia-Svezia

Sci di fondo paralimpico

09:45 Individuale 10 km donne sitting D 🥇 10:10 Individuale 10 km uomini sitting U 🥇 11:05 Ind. 10 km D tecnica classica standing D 🥇 11:35 Ind. 10 km U tecnica classica standing U 🥇 12:25 Individuale 10 km D tecnica classica VI D 🥇 12:55 Individuale 10 km U tecnica classica VI U 🥇

12 marzo

Curling in carrozzina

13:35 Squadra Mista M varie partite tra cui Italia-Lettonia 18:35 Squadra Mista M varie partite tra cui Italia-Corea

Para Ice Hockey

14:35 partite di piazzamento U

Sci alpino paralimpico

09:00 Slalom gigante donne VI Manche 1 D 12:30 Slalom gigante donne VI Manche 2 D 🥇 a seguire Slalom gigante donne standing Manche 1 D Slalom gigante donne sitting Manche 1 D 🥇 Slalom gigante donne standing Manche 2 D Slalom gigante donne sitting Manche 2 D 🥇

13 marzo

Biathlon paralimpico

10:00 Inseguimento sprint D sitting Prologo qualifiche 10:15 Inseguimento sprint U sitting Prologo qualifiche 10:35 Inseguimento sprint D standing Prologo qualifiche 10:50 Inseguimento sprint U standing Prologo qualifiche 11:05 Inseguimento sprint D VI Prologo qualifiche 11:20 Inseguimento sprint U VI Prologo qualifiche 🥇 12:30 Inseguimento sprint donne sitting 🥇 12:45 Inseguimento sprint uomini sitting 🥇 13:10 Inseguimento sprint donne standing 🥇 13:25 Inseguimento sprint uomini standing 🥇 13:50 Inseguimento sprint uomini VI 🥇 14:05 Inseguimento sprint donne VI 🥇

Curling in carrozzina

10:05 Squadra mista M Semifinali

Para Ice Hockey

14:35 Semifinali

Sci alpino paralimpico

9:00 Slalom Gigante VI U 12:30 Slalom Gigante VI U 🥇 Slalom gigante standing Manche 1 U Slalom gigante sitting Manche 1 U Slalom gigante standing Manche 2 U 🥇 Slalom gigante sitting Manche 2 U 🥇

14 marzo

Curling in carrozzina

15:05 Squadra mista M 🥇

Para Ice Hockey

12:05 Finali di piazzamento

Sci alpino paralimpico

09:00 Slalom donne VI Manche 1 D 13:00 Slalom donne VI Manche 2 D 🥇 a seguire Slalom donne standing Manche 1 D Slalom donne sitting Manche 1 D Slalom donne standing Manche 2 D 🥇 Slalom donne sitting Manche 2 D 🥇

Sci di fondo paralimpico

10:00 Staffetta 4×2,5 km mista M 🥇 11:15 Staffetta 4×2,5 km open M 🥇

Snowboard paralimpico

10:00 Banked slalom SB-LL2 Manche 1 D 10:20 Banked slalom SB-UL Manche 1 U 10:45 Banked slalom SB-LL1 Manche 1 U 11:05 Banked slalom SB-LL2 Manche 1 U 11:50 Banked slalom SB-LL2 Manche 2 D 🥇 12:10 Banked slalom SB-UL Manche 2 U 🥇 12:35 Banked slalom SB-LL1 Manche 2 U 🥇 12:55 Banked slalom SB-LL2 Manche 2 U 🥇

15 marzo

Para Ice Hockey

16.05 Finale U 🥇

Sci alpino paralimpico

09:00 Slalom uomini VI Manche 1 U 12:00 Slalom uomini VI Manche 2 U 🥇 a seguire Slalom uomini standing Manche 1 U Slalom uomini sitting Manche 1 U Slalom uomini standing Manche 2 U 🥇 Slalom uomini sitting Manche 2 U 🥇

Sci di fondo paralimpico

09:00 Individuale 20 km donne sitting D 🥇 09:15 Individuale 20 km uomini sitting U 🥇 10:20 Ind. 20 km tecnica libera standing D 🥇 10:30 Ind. 20 kM tecnica libera standing U 🥇 11:45 Individuale 20 km tecnica libera VI D 🥇 11:55 Individuale 20 km tecnica libera VI U 🥇

Cerimonia di chiusura (Cortina)

