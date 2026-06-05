Calendario Serie A 2026-2027, sorteggio: le giornate e il cammino di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma

Il prossimo campionato prende forma nell'ambito della Festival della Serie A di Parma: si parte nel weekend del 22-23 agosto, ultimo turno il 30 maggio 2027.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

A meno di due settimane dall’ultimo turno dello scorso campionato e sette giorni dopo la definizione dell’ultima promossa dalla Serie B, il Monza, è già tempo di definizione del prossimo calendario del massimo campionato. È il Teatro Regio di Parma, nel corso del Festival della Serie A, la cornice in cui prende forma la prossima stagione: la Serie A 2026-2027. Chi succederà all’Inter nell’albo d’oro del torneo? Il Napoli riuscirà a riprendersi il tricolore ceduto ai nerazzurri? E le altre squadre, dalla Juventus al Milan, dalla Roma all’ambizioso Como, riusciranno a spezzare quello che nelle ultime quattro stagioni è diventato un duopolio?

Serie A 2026-27: la prima giornata il 22-23 agosto

Questa la prima giornata del prossimo campionato, in programma tra il 22 e il 23 agosto. Debutto soft per l’Inter, che dovrebbe aprire le danze alle 18 di sabato 22 a San Siro contro il Monza. Per il Napoli impegno in trasferta a Marassi contro il Genoa. Debutto casalingo per la Roma contro la Fiorentina, la Juventus a Frosinone, il Como sul campo dell’Udinese mentre per la Lazio di Gattuso prima al Dallara contro il Bologna. Il quadro completo:

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Atalanta-Sassuolo

Bologna-Lazio

Frosinone-Juventus

Genoa-Napoli

Inter-Monza

Parma-Cagliari

Roma-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Como

Venezia-Lecce

Primi big match alla 3a: Inter-Napoli e Juve-Milan

Alla seconda giornata per l’Inter c’è la trasferta di Cagliari, per il Napoli il match casalingo contro il Como. Roma a Lecce, Milan in casa col Venezia, Juventus tra le mura amiche contro il Parma. I big match alla terza giornata, con una doppietta niente male: Inter-Napoli e Juventus-Milan. Interessante anche il match dell’Olimpico tra Roma e Atalanta. Insomma, subito confronti diretti di capitale importanza. Del resto, non c’erano limitazioni di sorta: solo alcune sfide, come i derby, avevano una pregiudiziale sulle prime giornate di campionato. Per altri confronti tra big, spazio alla “creatività” del computer.

Tutti i derby e le grandi sfide del girone d’andata

Il match clou della quarta giornata è Lazio-Milan, mentre il Como dopo tre turni in trasferta per consentire i lavoi di adeguamento del Sinigaglia debutta in casa contro il Parma. Nel quinto turno ci sono Roma-Inter e Juventus-Atalanta, con Sarri all’esame dello Stadium. Altra sfida caldissima all’ottavo turno: Napoli-Roma. Due i confronti top della decima, in programma il primo novembre: il derby Milan-Inter e Juventus-Napoli. Il derby della Capitale, invece, alla 15ma: Lazio-Roma il 13 dicembre, in cui c’è pure Napoli-Milan. Prima di Natale Roma-Juve e Atalanta-Napoli, mentre il derby della Mole Juventus-Torino si gioca alla 18ma, il 6 gennaio. Il derby d’Italia Inter-Juventus chiude invece il girone d’andata.

I derby, i big match del ritorno e l’ultima giornata

Questo invece il calendario dei derby di ritorno: Inter-Milan alla 24ma, il 14 febbraio; Torino-Juventus alla 30ma, il 4 aprile; Roma-Lazio alla 32ma, il 18 aprile (niente concomitanza con gli Internazionali, stavolta). Gli altri big match: alla 22ma Napoli-Inter e Milan-Juventus, alla 24ma Napoli-Juventus, alla 26ma Como-Milan, alla 27ma Juve-Roma, alla 31ma Inter-Roma, alla 32ma Milan-Napoli, alla 36ma Juventus-Inter e alla 37ma Inter-Lazio. Questa invece l’ultima giornata: