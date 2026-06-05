Calendario Serie A 2026-2027, sorteggio: le giornate e il cammino di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma

A meno di due settimane dall’ultimo turno dello scorso campionato e sette giorni dopo la definizione dell’ultima promossa dalla Serie B, il Monza, è già tempo di definizione del prossimo calendario del massimo campionato. È il Teatro Regio di Parma, nel corso del Festival della Serie A, la cornice in cui prende forma la prossima stagione: la Serie A 2026-2027. Chi succederà all’Inter nell’albo d’oro del torneo? Il Napoli riuscirà a riprendersi il tricolore ceduto ai nerazzurri? E le altre squadre, dalla Juventus al Milan, dalla Roma all’ambizioso Como, riusciranno a spezzare quello che nelle ultime quattro stagioni è diventato un duopolio?
- Serie A 2026-27: la prima giornata il 22-23 agosto
- Primi big match alla 3a: Inter-Napoli e Juve-Milan
- Tutti i derby e le grandi sfide del girone d'andata
- I derby, i big match del ritorno e l'ultima giornata
Serie A 2026-27: la prima giornata il 22-23 agosto
Questa la prima giornata del prossimo campionato, in programma tra il 22 e il 23 agosto. Debutto soft per l’Inter, che dovrebbe aprire le danze alle 18 di sabato 22 a San Siro contro il Monza. Per il Napoli impegno in trasferta a Marassi contro il Genoa. Debutto casalingo per la Roma contro la Fiorentina, la Juventus a Frosinone, il Como sul campo dell’Udinese mentre per la Lazio di Gattuso prima al Dallara contro il Bologna. Il quadro completo:
- Atalanta-Sassuolo
- Bologna-Lazio
- Frosinone-Juventus
- Genoa-Napoli
- Inter-Monza
- Parma-Cagliari
- Roma-Fiorentina
- Torino-Milan
- Udinese-Como
- Venezia-Lecce
Primi big match alla 3a: Inter-Napoli e Juve-Milan
Alla seconda giornata per l’Inter c’è la trasferta di Cagliari, per il Napoli il match casalingo contro il Como. Roma a Lecce, Milan in casa col Venezia, Juventus tra le mura amiche contro il Parma. I big match alla terza giornata, con una doppietta niente male: Inter-Napoli e Juventus-Milan. Interessante anche il match dell’Olimpico tra Roma e Atalanta. Insomma, subito confronti diretti di capitale importanza. Del resto, non c’erano limitazioni di sorta: solo alcune sfide, come i derby, avevano una pregiudiziale sulle prime giornate di campionato. Per altri confronti tra big, spazio alla “creatività” del computer.
Tutti i derby e le grandi sfide del girone d’andata
Il match clou della quarta giornata è Lazio-Milan, mentre il Como dopo tre turni in trasferta per consentire i lavoi di adeguamento del Sinigaglia debutta in casa contro il Parma. Nel quinto turno ci sono Roma-Inter e Juventus-Atalanta, con Sarri all’esame dello Stadium. Altra sfida caldissima all’ottavo turno: Napoli-Roma. Due i confronti top della decima, in programma il primo novembre: il derby Milan-Inter e Juventus-Napoli. Il derby della Capitale, invece, alla 15ma: Lazio-Roma il 13 dicembre, in cui c’è pure Napoli-Milan. Prima di Natale Roma-Juve e Atalanta-Napoli, mentre il derby della Mole Juventus-Torino si gioca alla 18ma, il 6 gennaio. Il derby d’Italia Inter-Juventus chiude invece il girone d’andata.
I derby, i big match del ritorno e l’ultima giornata
Questo invece il calendario dei derby di ritorno: Inter-Milan alla 24ma, il 14 febbraio; Torino-Juventus alla 30ma, il 4 aprile; Roma-Lazio alla 32ma, il 18 aprile (niente concomitanza con gli Internazionali, stavolta). Gli altri big match: alla 22ma Napoli-Inter e Milan-Juventus, alla 24ma Napoli-Juventus, alla 26ma Como-Milan, alla 27ma Juve-Roma, alla 31ma Inter-Roma, alla 32ma Milan-Napoli, alla 36ma Juventus-Inter e alla 37ma Inter-Lazio. Questa invece l’ultima giornata:
- Bologna-Parma
- Cagliari-Roma
- Como-Genoa
- Juventus-Frosinone
- Lazio-Fiorentina
- Lecce-Venezia
- Milan-Udinese
- Monza-Torino
- Napoli-Atalanta
- Sassuolo-Inter