Calendario Tour de France 2026: tutte le tappe, le date e le distanze

Le date e le distanze chilometriche di tutte le tappe che compongono il Tour de France 2026 che inizia da Barcellona e termina a Parigi

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Il Tour de France 2026 è l’edizione numero 113 della corsa a tappe più dura e famosa del mondo ciclistico. Lo start è a Barcellona il 4 luglio, l’arrivo come di consueto a Parigi agli Champs Elysees il 26 luglio. In questa edizione sono previste 21 tappe complessive delle quali una crono a squadre, una crono individuale, due turni di riposo e tante tappe con arrivo in salita. Al via tutti i principali protagonisti del momento, ma il grandissimo favorito è come al solito Tadej Pogacar, già vincitore delle ultime due edizioni e che vuole portare il suo score personale a 5 vittorie. Gli daranno filo da torcere i soliti Evanepoel e Vingegaard e pochi altri. Per gli italiani solo la speranza di qualche alloro di tappa.

Tappa Data Percorso km 1 04-lug Barcellona (SPA)-Barcellona (SPA) (cron. a squadre)⏱️ 19,6 2 05-lug Tarragona (SPA)-Barcellona (SPA) 168,5 3 06-lug Granollers (SPA)-Les Angles 195,9 4 07-lug Carcassonne-Foix 181,9 5 08-lug Lannemezan-Pau 158,3 6 09-lug Pau-Gavarnie-Gèdre 186,2 7 10-lug Hagetmau-Bordeaux 175,1 8 11-lug Périgueux-Bergerac 180,4 9 12-lug Malemort-Ussel 154,6 13-lug giorno di riposo 10 14-lug Aurillac-Le Lioran 166,6 11 15-lug Vichy-Nevers 161,3 12 16-lug Circuito di Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saône 179,1 13 17-lug Dole-Belfort 205,8 14 18-lug Mulhouse-Le Markstein Fellering 155,3 15 19-lug Champagnole-Plateau de Solaison 183,9 20-lug giorno di riposo 16 21-lug Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains (cron. individuale) ⏱️ 26,1 17 22-lug Chambéry-Voiron 174,7 18 23-lug Voiron-Orcières-Merlette 185,2 19 24-lug Gap-Alpe d’Huez 127,9 20 25-lug Le Bourg-d’Oisans-Alpe d’Huez 170,9 21 26-lug Thoiry-Parigi (Champs-Élysées) 133 Totale 3 290,3