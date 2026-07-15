Calendario Tour de France 2026: tutte le tappe, le date e le distanze

Il Tour de France 2026 è l’edizione numero 113 della corsa a tappe più dura e famosa del mondo ciclistico. Lo start è a Barcellona il 4 luglio, l’arrivo come di consueto a Parigi agli Champs Elysees il 26 luglio. In questa edizione sono previste 21 tappe complessive delle quali una crono a squadre, una crono individuale, due turni di riposo e tante tappe con arrivo in salita. Al via tutti i principali protagonisti del momento, ma il grandissimo favorito è come al solito Tadej Pogacar, già vincitore delle ultime due edizioni e che vuole portare il suo score personale a 5 vittorie. Gli daranno filo da torcere i soliti Evanepoel e Vingegaard e pochi altri. Per gli italiani solo la speranza di qualche alloro di tappa.
|Tappa
|Data
|Percorso
|km
|1
|04-lug
|Barcellona (SPA)-Barcellona (SPA) (cron. a squadre)⏱️
|19,6
|2
|05-lug
|Tarragona (SPA)-Barcellona (SPA)
|168,5
|3
|06-lug
|Granollers (SPA)-Les Angles
|195,9
|4
|07-lug
|Carcassonne-Foix
|181,9
|5
|08-lug
|Lannemezan-Pau
|158,3
|6
|09-lug
|Pau-Gavarnie-Gèdre
|186,2
|7
|10-lug
|Hagetmau-Bordeaux
|175,1
|8
|11-lug
|Périgueux-Bergerac
|180,4
|9
|12-lug
|Malemort-Ussel
|154,6
|13-lug
|giorno di riposo
|10
|14-lug
|Aurillac-Le Lioran
|166,6
|11
|15-lug
|Vichy-Nevers
|161,3
|12
|16-lug
|Circuito di Nevers Magny-Cours-Chalon-sur-Saône
|179,1
|13
|17-lug
|Dole-Belfort
|205,8
|14
|18-lug
|Mulhouse-Le Markstein Fellering
|155,3
|15
|19-lug
|Champagnole-Plateau de Solaison
|183,9
|20-lug
|giorno di riposo
|16
|21-lug
|Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains (cron. individuale) ⏱️
|26,1
|17
|22-lug
|Chambéry-Voiron
|174,7
|18
|23-lug
|Voiron-Orcières-Merlette
|185,2
|19
|24-lug
|Gap-Alpe d’Huez
|127,9
|20
|25-lug
|Le Bourg-d’Oisans-Alpe d’Huez
|170,9
|21
|26-lug
|Thoiry-Parigi (Champs-Élysées)
|133
|Totale
|3 290,3