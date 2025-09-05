Calhanoglu al Galatasaray, la certezza dalla Turchia: "Verrà da noi". Inter, riparte la telenovela?

Sì, ufficialmente il mercato si è chiuso il primo settembre. Ma la verità è che non finisce mai. Qualche strascico rimane sempre, alcuni discorsi sono semplicemente rinviati, altri proseguono a fari spenti in attesa che la luce si possa finalmente riaccendere. Uno dei grandi casi dell’estate è stato quello di Hakan Calhanoglu: il suo futuro all’Inter è in bilico. Ne è assolutamente convinto il Galatasaray, pronto a rilanciare.
- Calhanoglu, il grande rimpianto dei turchi
- La convinzione del Galatasaray su Calha
- La pazienza dei turchi e la resistenza nerazzurra
Il Galatasaray è stato un assoluto protagonista del calciomercato estivo. Prima Victor Osimhen, poi anche Ilkay Gundogan per una squadra che punta a vincere ancora in patria e togliersi anche qualche sfizio oltre i confini nazionali. Il rimpianto dei giallorossi è Hakan Calhanoglu: un amore corrisposto dal centrocampista, con l’Inter nella veste di terzo incomodo alla Don Abbondio. Ma questo matrimonio si farà oppure no?
Il Galatasaray è convinto che sia solo questione di tempo. Alla fine, poi, Calhanoglu coronerà il suo sogno di giocare per i leoni. Lui che è turco ma nato in Germania e che in Turchia non ci ha mai giocato. Il quotidiano Milliyet è andato anche oltre le supposizioni, riportando dei virgolettati dei dirigenti giallorossi: “Hakan voleva venire, ma le condizioni non erano giuste. Potrebbe non succedere oggi, potrebbe succedere domani, ma Hakan verrà sicuramente al Galatasaray“.
Il problema è la valutazione economica che l’Inter fa del calciatore. Il Galatasaray lo vuole ma senza investire grosse somme di denari. L’affare alla Gundogan non è stato possibile, sebbene non sia il caso di disperarsi. “Dopo tutto, Hakan è un giocatore giovane. Rispettiamo e sosteniamo il suo desiderio di finire la carriera con la maglia del Galatasaray“, hanno sentenziato i dirigenti turchi. Insomma, non resta che sviluppare ancor di più l’arte della pazienza. Sempre sottovalutata. Marotta è avvisato.