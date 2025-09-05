Calhanoglu al Galatasaray, la certezza dalla Turchia: "Verrà da noi". Inter, riparte la telenovela?

Il mercato è finito ma ha lasciato qualche strascico. Il turco ha animato a lungo l'estate e la storia è destinata a proseguire ancora. Almeno stando ai turchi.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Sì, ufficialmente il mercato si è chiuso il primo settembre. Ma la verità è che non finisce mai. Qualche strascico rimane sempre, alcuni discorsi sono semplicemente rinviati, altri proseguono a fari spenti in attesa che la luce si possa finalmente riaccendere. Uno dei grandi casi dell’estate è stato quello di Hakan Calhanoglu: il suo futuro all’Inter è in bilico. Ne è assolutamente convinto il Galatasaray, pronto a rilanciare.

Calhanoglu, il grande rimpianto dei turchi

Il Galatasaray è stato un assoluto protagonista del calciomercato estivo. Prima Victor Osimhen, poi anche Ilkay Gundogan per una squadra che punta a vincere ancora in patria e togliersi anche qualche sfizio oltre i confini nazionali. Il rimpianto dei giallorossi è Hakan Calhanoglu: un amore corrisposto dal centrocampista, con l’Inter nella veste di terzo incomodo alla Don Abbondio. Ma questo matrimonio si farà oppure no?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La convinzione del Galatasaray su Calha

Il Galatasaray è convinto che sia solo questione di tempo. Alla fine, poi, Calhanoglu coronerà il suo sogno di giocare per i leoni. Lui che è turco ma nato in Germania e che in Turchia non ci ha mai giocato. Il quotidiano Milliyet è andato anche oltre le supposizioni, riportando dei virgolettati dei dirigenti giallorossi: “Hakan voleva venire, ma le condizioni non erano giuste. Potrebbe non succedere oggi, potrebbe succedere domani, ma Hakan verrà sicuramente al Galatasaray“.

La pazienza dei turchi e la resistenza nerazzurra

Il problema è la valutazione economica che l’Inter fa del calciatore. Il Galatasaray lo vuole ma senza investire grosse somme di denari. L’affare alla Gundogan non è stato possibile, sebbene non sia il caso di disperarsi. “Dopo tutto, Hakan è un giocatore giovane. Rispettiamo e sosteniamo il suo desiderio di finire la carriera con la maglia del Galatasaray“, hanno sentenziato i dirigenti turchi. Insomma, non resta che sviluppare ancor di più l’arte della pazienza. Sempre sottovalutata. Marotta è avvisato.