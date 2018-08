Calhanoglu: "Con Gattuso ho svoltato"

“Quando è arrivato Gattuso ho iniziato a giocare meglio . Lui e Gigi Riccio parlano tanto con me e io ho bisogno di questo, in campo ho bisogno di sapere cosa sto facendo bene e cosa devo fare meglio. Mi piace Gattuso, a volte è un po’ duro ma è quel che serve alla nostra squadra, perché siamo una squadra forte, abbiamo tante qualità”.

Hakan Calhanoglu in un’intervista a Milan TV ringrazia Gattuso e spiega: “Nel nostro spogliatoio c’è una bella atmosfera, c’è un bel mix di nazionalità: spagnoli, argentini… Mi piace questo mix, mi trovo bene con Castillejo, Laxalt, Bakayoko e con tutto il gruppo in generale. Higuain è un giocatore importante, ha grandi qualità e non vedo l’ora di giocare con lui venerdì. Sappiamo come giochiamo e in allenamento ci stiamo conoscendo bene”.

SPORTAL.IT | 30-08-2018 16:00