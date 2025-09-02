Per Calhanoglu non è ancora finita, il Galatasaray insiste e l'Inter potrebbe rivedere i suoi piani Gundogan permettendo

Che cosa trapela su una delle trattative che a inizio estate aveva preoccupato i tifosi dell'Inter, rimasti delusi dalla sessione appena chiusa

Quando la sua cessione aveva assunto dei contorni definiti, tra presupposti e provocazioni social, la crisi è rientrata per ragioni di logica e mercato ma senza che fossero cancellate le reciproche antipatie, annullate le schermaglie che avevano condotto Hakan Calhanoglu e l’Inter a ingaggiare una diatriba verbale che aveva condotto sull’orlo dello strappo.

Siccome qualcosa rimane, tra le pagine chiare e quelle scure di un racconto denso di fatti che non possono essere ignorati, la questione si è ripresentata puntuale nelle ultime ore della sessione estiva. L’interessamento del Galatasaray sembra ancora concreto, percorribile la via del rientro in Turchia dove il mercato è ancora aperto.

Calhanoglu al Galatasaray, cosa sappiamo

In estrema sintesi, ciò che è merso ed è stato riportato da Sky Sport DE riguarda la continuità delle trattative, che non si sarebbero interrotte. Secondo Florian Plettenberg, giornalista, i colloqui sono in corso ma la trattativa rimane complicata vista la situazione contrattuale che lega Calha all’Inter, per nulla incline a cedere il giocatore a prezzo d’occasione; l’intenzione di vendere un tassello importante dell’undici nerazzurro con le evidenti difficoltà della fase di cambiamento affrontata non c’è. Figuriamoci arrivare a svendere uno dei più esperti.

Il club turco comunque non desiste e come riferisce NTVsport, sta proseguendo i contatti nell’intento di individuare la strada per aggiungere il centrocampista alla squadra dove già l’inserimento di Victor Osimhen lascia intravedere un interesse per i nostri giocatori e l’intento di rendere più intrigante il campionato con nomi di appeal.

Le cifre dell’accordo

Si tratta per non meno di 20 milioni, cifra ritenuta congrua dalla società di viale della Liberazione per rinunciare a uno dei protagonisti dell’Inter di Simone Inzaghi, che oggi è l’allenatore dell’Al-Hilal.

Proprio l’Arabia potrebbe costituire un’alternativa, economica a causa delle enormi potenzialità dei club nonché la possibilità di proseguire le trattative al pari della Turchia (che chiude il 12 settembre prossimo). E che avrebbe addirittura tentato uno dei dirigenti della società, Piero Ausilio, entrato nella lista del club guidato da Inzaghi che ha deciso di trasferirsi con la famiglia al seguito come si deduce da quel che ha scritto la moglie, Gaia Lucariello.

I like e i social

I social avevano costituito un fattore assai condizionante quando esplose la bolla e anche stavolta potrebbero ricoprire un ruolo importante. Il club di Istanbul ha infatti ufficializzato l’arrivo di Ilkay Gundogan dal Manchester City: accordo biennale con ulteriore opzione per il 2028 e stipendio da 5 milioni di euro l’anno. “Sono sempre stato un grande tifoso del Gala, era un mio desiderio”, ha fatto sapere l’ex City che oggi ha presentato ufficialmente anche Gigio Donnarumma, portiere ex Psg con il quale ha un accordo blindato fino al 2030.

Avrebbe senso, dunque, sperare in Calhanoglu? Complicato sbilanciarsi, a questo punto. Ma le vie dei like e del mercato sono infinite e anche con un simile acquisto, il Galatasaray potrebbe seguire la via del ritorno