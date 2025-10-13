Inter, Calhanoglu vuota il sacco sul ritorno in Turchia e assegna il Pallone d'Oro a Yildiz

Il dieci della Juve incanta con la maglia della Turchia e conquista tutti, anche Calhanoglu: l'elogio del centrocampista dell'Inter e la verità sulla telenovela mercato

In Turchia brilla una stella. E non è un modo di dire: Yildiz, che in turco significa proprio “stella”, sta davvero illuminando il cielo del calcio europeo. Il numero 10 della Juventus sta vivendo un momento d’oro anche con la maglia della nazionale turca, dove il ct Vincenzo Montella lo ha messo al centro del progetto. E lui, come sempre, ha risposto con i fatti: prima un gol da rapace d’area, poi una magia partendo dalla sinistra, con due conclusioni precise che si sono infilate all’angolino.

In patria tutti ne sono già innamorati, e anche a Torino non vedono l’ora di rivederlo protagonista nelle prossime trasferte contro Como, Real Madrid e Lazio. A sottolineare il suo valore è arrivato anche il plauso di Calhanoglu, che nel post-partita non ha usato mezze parole per esaltare il talento del classe 2005 bianconero. E poi ha fatto chiarezza anche sulla telenovela estiva e la possibilità di andare a giocare in patria.

Calhanoglu punta su Yildiz: “Il Pallone d’Oro? Lui può vincerlo”

Il centrocampista dell’Inter, colonna della nazionale turca e protagonista della rinascita nerazzurra, ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia della Turchia. E dopo la vittoria contro la Bulgaria, si è lasciato andare a una dichiarazione che ha fatto subito il giro del web: “Io il Pallone d’Oro non lo vincerò mai, ma Yildiz sì. Lui ha tutto per farcela”. Parole importanti, che testimoniano quanto il giovane juventino abbia già conquistato rispetto e ammirazione anche tra i big del calcio europeo.

E nonostante la storica rivalità tra Inter e Juventus, Calhanoglu ha messo da parte ogni campanilismo, riconoscendo in Kenan una delle gemme più luminose del futuro. Tecnica, visione di gioco, personalità: il 10 della Juve sembra davvero avere tutto per diventare un fuoriclasse. E le sue prestazioni in maglia biancorossa ne sono la conferma.

Calhanoglu fa chiarezza sull’Inter e il mercato

Nel corso della stessa intervista, Calhanoglu ha voluto anche chiudere definitivamente le voci di mercato che lo avevano coinvolto in estate: “Non è mai successo niente questa estate. Io sono stato sempre un giocatore dell’Inter, quindi sono contento di continuare e faccio tutto per il mio club perché, ribadisco, sono un giocatore dell’Inter. Quindi non è cambiato niente per me. Non è mai cambiato niente. Dunque, come sempre darò il mio massimo”. Nessun rimpianto, nessuna esitazione: il regista nerazzurro pensa solo al campo – e magari anche a condividere nuovi successi con un talento come Kenan Yıldız, con cui sogna di portare in alto i colori della Turchia.

L’Inter e il motore turco

Dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, complice qualche acciacco fisico e una condizione non ottimale, Calhanoglu ha saputo riprendersi in fretta il centro dell’Inter. Con personalità e intelligenza tattica, è tornato a dettare i tempi in mezzo al campo, riconquistando pienamente la fiducia di Chivu. Il tecnico nerazzurro lo considera un punto fermo insostituibile, e le sue prestazioni recenti lo confermano: il motore del gioco interista è tornato a girare al ritmo del suo numero 20.