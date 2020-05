Calhanoglu: "Mi trovo bene al Milan"

Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu su Instagram ha risposto alle domande dei tifosi: "Quando sono arrivato a Milano è stato molto difficile per me, sto lavorando per parlarlo meglio. Ci ho messo circa un anno e mezzo per impararlo. Mi trovo bene qua a Milano, in Italia, è un paese bello. Mi piace la gente qui in Italia, sono semplici e molto vicini ai turchi, questo mi piace".

"Spero che i tifosi stiano bene con le loro famiglie, è un periodo difficile per tutti ma dobbiamo essere forti e seguire tutte le regole. Speriamo di vederci presto a San Siro".

Uno dei suoi momenti più belli in rossonero è quello della doppietta al Torino: "Sono entrato dalla panchina e ho cambiato la partita, ma la cosa più importante è aver vinto. E' stato un giorno incredibile".

SPORTAL.IT | 09-05-2020 16:18