Calhanoglu primeggia in classifica, ma i tifosi replicano

Centrocampista, trequartista, esterno d’attacco nel 4-3-3. Da quando è al Milan, Hakan Cahlanoglu è stato schierato in diverse posizioni, senza mai trovare quella continuità necessaria a sfruttare a pieno le sue capacità tecniche.

Perennemente in discussione, l’ex Bayer Leverkusen è uno dei giocatori che più divide i tifosi rossoneri, soprattutto perché – come ha fatto oggi la Gazzetta dello Sport – le statistiche spiegano che nel bene o nel male Cahlanoglu è un punto di riferimento per il Milan di oggi.

LA STATISTICA. La Rosea oggi propone una statistica sui tiri tentati dai giocatori rossoneri: il turco è il milanista che ha calciato più spesso in campionato, con 43 conclusioni, di cui 16 nello specchio della porta. A seguire Piatek (41 e 11), Suso (26 e 9), Paquetà (17 e 4) e Kessie (15 e 2). Theo Hernandez, invece, è il rossonero con il migliore rapporto tra tiri tentati e bersaglio colpito: 5 tiri nello specchio su 10 complessivi.

Cahlanoglu, insomma, è il punto di riferimento del Milan in fase di finalizzazione: un dato, questo, che non fa saltare di gioia i tifosi del Diavolo. “Questo dimostra la scarsa qualità”, sottolinea Alberto su una delle pagine Facebook dedicate al Milan.

Stella, invece, usa il sarcasmo: “Ma hanno contato i tiri che lui vorrebbe tirare in porta ma che poi finiscono contro gli avversari, al 3° anello o in Turchia?”. E Emanuele la segue a ruota: “Pensa se prendesse pure la porta che campionato faremmo…”.

Vittorio, invece, polemizza con la scelta della Gazzetta di pubblicare la statistica: “Lo fate apposta per farlo insultare eh… Ma io ho finito anche gli insulti per questo”.

LA DIFESA. Ma tra i tifosi milanisti c’è anche chi difende Cahlanoglu, come Davide: “Se non dovesse correre per quattro ed essere l’unico che prova a fare qualcosa, ma avesse qualcuno di decente con cui interagire, sarebbe un campione. Basta vedere come gioca in nazionale…”.

SPORTEVAI | 03-12-2019 11:01