Inter, Calhanoglu al Fenerbahce è già saltato: Safi perde le elezioni, ne aveva promesso l'ingaggio

La telenovela Calhanoglu si spegne ancor prima di nascere: il Fenerbahce non supporta Safi e la sua promessa di campagna acquisti faraonica (col regista nerazzurro).

Calhanoglu può continuare a guardare al futuro con la maglia dell’Inter. Le elezioni presidenziali del Fenerbahce, infatti, hanno indirettamente avuto un impatto anche sul mercato nerazzurro, cancellando uno degli scenari che nelle ultime settimane aveva alimentato indiscrezioni e suggestioni in Turchia. Con la vittoria di Aziz Yildirim e la sconfitta dello sfidante Hakan Safi, sfuma infatti una delle promesse più ambiziose della campagna elettorale del club di Istanbul: quella di portare al Fenerbahce alcuni nomi di richiamo internazionale, tra cui proprio il regista dell’Inter.

Il voto del Fenerbahce cambia gli equilibri

Le elezioni hanno premiato Aziz Yildirim, che torna alla guida del Fenerbahce dopo aver superato Hakan Safi. Quest’ultimo aveva costruito gran parte della propria candidatura sulla promessa di una profonda rivoluzione tecnica, accompagnata da investimenti importanti sul mercato. Tra i nomi accostati al club turco durante la campagna elettorale figuravano profili di grande richiamo come Mason Greenwood, Luis Suarez e Merih Demiral. Nella lista delle possibili operazioni ad effetto era comparso anche quello di Calhanoglu, alimentando inevitabilmente l’attenzione attorno al futuro del centrocampista nerazzurro.

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Una prospettiva che, tuttavia, non aveva mai generato particolare apprensione in casa Inter. La posizione del club è sempre stata chiara, come confermato dal direttore sportivo Piero Ausilio: “Calhanoglu ha un contratto con l’Inter e lo vogliamo tenere”.

Safi ammette la sconfitta

Dopo il risultato delle urne, Hakan Safi ha riconosciuto la vittoria dell’avversario senza polemiche, ribadendo però la bontà del progetto che aveva proposto agli elettori: “Ho cercato di portare entusiasmo e una ventata di aria fresca. Ho promesso investimenti seri e trasferimenti consistenti al Fenerbahçe. Ho anche stipulato i contratti“ ha dichiarato il candidato sconfitto.

Safi ha poi preso atto della scelta dei soci del club: “La comunità del Fenerbahce ha scelto diversamente. Preferiscono rimanere ancorati al passato, vivere con il passato. Mi congratulo con il presidente Aziz. Spero che abbia successo. Sono un soldato del Fenerbahçe, al suo servizio. La nostra comunità lo ha ritenuto opportuno, mi congratulo con l’avversario”. Parole che chiudono almeno per il momento il capitolo elettorale e, di riflesso, ridimensionano anche le ipotesi di mercato legate ai grandi nomi evocati durante la campagna.

Inter, il caso Calhanoglu si chiude prima di nascere

Se negli ultimi anni il mercato turco ha spesso rappresentato una fonte di indiscrezioni attorno ai giocatori più rappresentativi dell’Inter, questa volta la vicenda sembra essersi esaurita ancora prima di entrare nel vivo. La sconfitta di Safi priva infatti il Fenerbahce del principale promotore dell’operazione Calhanoglu e rende sempre meno probabile un tentativo concreto per il regista della nazionale turca.

Per i nerazzurri non cambia nulla: il centrocampista resta un punto fermo del progetto tecnico e il club continua a considerarlo una pedina imprescindibile. Archiviata la parentesi legata alle elezioni del Fenerbahce, l’Inter può quindi guardare avanti con serenità. Calhanoglu resta al centro del progetto e il club lo aspetta al termine degli impegni internazionali, pronto a riprendere il proprio ruolo da protagonista nella nuova stagione. Niente telenovele o barbieri come lo scorso anno, pugno duro: Hakan resta.