Il Milan non molla la Champions: colpo a Firenze

Il Milan non molla: la squadra di Gattuso espugna Firenze battendo per 1-0 la Fiorentina nell’anticipo di A al Franchi e resta in corsa per la qualificazione in Champions League. Calhanoglu segna al 35′ del primo tempo la rete pesantissima che permette al Diavolo di continuare a sperare, poi Donnarumma para tutto: ora in classifica il club meneghino è quinto a -3 dall’Atalanta e a -1 dall’Inter, quarta ma con una partita in meno. Quarto ko di fila per i gigliati, che restano a 40 punti: i toscani sempre più nel tunnel, Della Valle sempre più contestato dai tifosi.

A parte una fiammata di Muriel in avvio, è il Milan a controllare la partita e a creare occasioni nel primo tempo. Piatek, a digiugno da 5 partite, ci prova al 9′ e al 12′ ma non è preciso. Al 21′ squillo di Suso disinnescato da Lafont, al 24′ è Calhanoglu a impegnare il portiere francese. Al 35′ arriva atteso il vantaggio del Diavolo: Suso da destra pesca in area Calhanoglu che di testa porta avanti i rossoneri.

L’undici di Montella incomincia a reagire solo in avvio di ripresa, quando Chiesa, e soprattutto Mirallas al 55′, chiamano all’intervento Donnarumma. Al 64′ il portiere rossonero sventa l’autorete di Kessie con una grande parata in tuffo sulla deviazione fortuita dell’ivoriano: è la prodezza della serata.

Le prime mosse degli allenatori: Montella inserisce un attaccante, Vlahovic, Gattuso cambia la punta, sostituendo Piatek con Cutrone. Il Milan fatica a creare azioni pericolose, la Fiorentina si fa vedere dalle parti di Donnarumma al 76′ con Chiesa, ancora una volta Gigio respinge. Si va a strappi, all’81’ Cutrone sfiora il raddoppio spedendo fuori da buona posizione. Nel finale Gattuso getta nella mischia anche Castillejo e Laxalt: i viola non hanno più le forze di fare male agli ospiti.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 22:32