Call of Duty Black Ops 4: tutto quello che ancora non sapete

Vi avevamo già raccontato alcune anticipazioni su Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo annunciato da Activision in uscita il prossimo 12 ottobre 2018 e disponibile su Xbox One, PS4 e PC tramite Battle.net. La curiosità è tanta e i fan del gioco sono sempre più ansiosi di conoscere le novità che saranno introdotte.

Prima di svelarvi quello che abbiamo scoperto, vi anticipiamo che sono previsti 2 diversi beta test per Black Ops 4 prima del lancio e che saranno aperti ai player che hanno preordinato il gioco. Il primo, dal 3 al 6 agosto, sarà eseguito solo su PS4; mentre il secondo si svolgerà dal 10 al 13 agosto. Per entrambi i weekend l’orario di apertura e chiusura dei test è previsto per le 17.

Una grande novità riguarda le mappe: quelle preferite dai fan torneranno! Stiamo parlando di Summit, Firing Range e Jungle che sono state

rielaborate per Black Ops 4 (tutte disponibili il giorno del lancio). Grande ritorno anche per Nuketown, il più vicino alla simulazione della Guerra Fredda di Black Ops I, che però uscirà (in forma gratuita) come DLC, dopo il lancio.

Saranno introdotti miglioramenti per quanto riguarda la ‘guarigione‘ che, attraverso gli stimoli, consentirà di estendere il combattimento ai giocatori tattici. Non solo. Ci sarà anche una nuova modalità chiamata ‘Controllo‘, basata su obiettivi e avrà un pool di vite condivise per i player dello stesso team. Guarire un personaggio non sarà dunque più automatico, ma porterà il giocatore fuori combattimento per un breve periodo.

L’ambientazione… Il titolo sarà ambientato “tra Black Ops II e Black Ops III”: nel trailer si possono osservare diverse armi moderne dalla tecnologia avanzata, come lanciafiamme e fucili d’assalto, ma anche armi da mischia dall’aspetto brutale. Il gioco premierà i player che impegneranno il loro tempo ad apprendere l’uso di un’arma particolare.

Call of Duty Black Ops 4 avrà anche una modalità Battle Royal chiamata Blackout, che comprenderà anche personaggi giocabili e armi delle modalità zombie, con un’ampia scelta di veicoli militari su terra, mare e nell’aria. A proposito di morti viventi… Nel nuovo capitolo sarà ovviamente presente la modalità zombie (la prima mappa si chiamerà “IX“, mentre la seconda dovrebbe essere sul Titanic e chiamarsi “A Voyage of Despair“).

HF4 | 26-07-2018 10:45