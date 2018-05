Call Of Duty: tutto quello che dovete sapere su Black Ops 4

Activision ha annunciato il rilascio del nuovo capitolo del suo franchise Call of Duty: il prossimo 12 ottobre uscirà finalmente Black Ops 4, su PC, Xbox One e PS4. Numerose le novità rivelate nel mega-evento di presentazione dello scorso 17 maggio, che già stanno stuzzicando le idee e l’immaginazione di tutti gli appassionati di una delle serie FPS più giocate di tutti i tempi.

Black Ops 4 non avrà la modalità single player ma una nuova battaglia royale

Innanzitutto, Black Ops 4 non includerà la campagna per giocatore singolo, meglio conosciuta come ‘modalità Storia’. È la prima volta in assoluto che un gioco della serie dovrà fare a meno di una struttura narrativa e, a quanto pare, i motivi risiedono nella volontà di sviluppare il lato multiplayer online, da sempre una delle caratteristiche più apprezzate del titolo. Per chi ama giocare in solitaria, però, non mancheranno missioni per giocatore singolo e la “modalità zombie”.

Quest’ultima sarà particolarmente sviluppata, con tre mappe complete già annunciate per il lancio (“IX”, “Voyage of Despair” e “Blood of the Dead”) e altre che verranno in seguito. Gli zombie saranno inoltre altamente personalizzabili in tutte le loro caratteristiche, come lo stato di salute o la velocità di movimento. La modalità vede inoltre un nuovissimo cast di personaggi, per un’avventura piena d’azione e di situazioni difficili da superare.

Infine, la novità più importante di Black Ops 4 riguarda la nuova battaglia royale, chiamata Blackout. Si tratta di una gara tra 100 giocatori tra i quali soltanto uno rimarrà in piedi. La mappa sarà la più grande mai vista nella serie, circa 1500 volte più vasta della classica Nuketown. La modalità Blackout vedrà l’inserimento di armi, personaggi e veicoli provenienti da tutti e 10 gli anni della storia di Call of Duty.

