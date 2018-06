Callegari: "Facile scegliere il Genoa"

In una intervista alla Gazzetta dello Sport, il neo acquisto del Genoa Lorenzo Callegari si presenta: "Scegliere il Genoa è stato facile si erano già fatti avanti due anni fa, provando a prendermi in seguito, anche in prestito con opzione d'acquisto, senza che si riuscisse a trovare un accordo con il Psg. Poi sono sempre rimasti in contatto dimostrandomi fiducia e interesse".

I genitori di Callegari, francese, sono originari della provincia di Piacenza: "Sono nato e cresciuto in Francia, il paese che mi ha permesso di crescere calcisticamente, ma sono anche italiano. È davvero presto per parlarne ma se un giorno avessi la fortuna di essere convocato sarebbe per me un onore portare la maglia azzurra".

"Prima di tutto devo convincere l'allenatore di meritare un posto in squadra, poi è logico che sarebbe speciale giocare il derby contro la Samp, sentire la passione dei tifosi. Ho scelto la Serie A e il Genoa anche per questo".

SPORTAL.IT | 14-06-2018 15:55