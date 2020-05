Callejon e il Napoli hanno preso una decisione sul futuro

Le strade di Napoli e Callejon sono destinate a separarsi: come riporta Il Mattino il contratto in scadenza a giugno non verrà prolungato, le parti sono già d'accordo.

Ora l'esterno dovrà valutare le offerte: si era parlato del Milan ma con l'arrivo di Ralf Rangnick le possibilità di approdo in rossonero sono pari allo zero. Possibile che continui la sua carriera in Cina: a gennaio alcuni club avevano sondato il terreno senza successo, in estate però le cose potrebbero cambiare.

SPORTAL.IT | 24-05-2020 09:30