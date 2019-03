Callejon, il futuro al Napoli si deciderà a giorni

José Callejon potrebbe essere uno dei giocatori in uscita nel Napoli del futuro.

L'attaccante spagnolo ha quasi 32 anni d'età e inevitabilmente il futuro potrebbe riservargli uno spazio inferiore al passato negli equilibri della formazione partenopea. Anche per questo motivo nei prossimi giorni avverrà un incontro tra lui, il suo procuratore e la società, per capire quali possano essere i piani per il suo avvenire. La sensazione è che le parti vogliano lavorare per evitare che Callejon arrivi al termine del suo attuale vincolo contrattuale con il Napoli lasciando il club a parametro zero.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 21:20