Callejon, Ospina e Llorente in fila al market, il web indignato

Le immagini dei supermercati presi d’assalto a tarda ora dopo l’annuncio del Premier Conte di mettere di fatto in quarantena tutta l’Italia hanno fatto il giro del mondo. Centinaia di persone sono scese per strada a far razzia di beni alimentari, nel timore di trovarsi sprovvisti nei prossimi giorni nonostante niente lasci presagire una simile emergenza. Hanno colpito però le presenze di alcuni “insospettabili” scesi di notte a fare scorte.

LA PAURA – Si tratta dei giocatori del Napoli Callejon, Llorente e Ospina, fotografati con carrelli pieni e imbacuccati per il freddo mentre si aggirano tra scaffali e corridoi di un supermarket napoletano aperto 24 ore su 24.

LE REAZIONI – Le immagini degli azzurri, mescolati alla gente comune e impauriti come tutti di fronte alla situazione eccezionale, hanno fatto il giro del web scatenando reazioni tutt’altro che morbide.

L’ACCUSA – Fioccano i commenti: “Ora sono da mettere in quarantena” oppure: ” Chiedono la sospensione del campionato perché hanno paura e ci sta (pure io ho paura ma devo andare a lavorare) poi si mettono in fila senza distanza e protezione la notte per fare la spesa… Ma ci sono o ci fanno?”.

L’INDIGNAZIONE – Qualcuno osserva: “Ecco come preparano il ritorno col Barca…. ” un altro scrive: “Insegnargli proprio tutto, anche a non andare inutilmente in luoghi affollati…”, oppure:. “Che desolazione. Non riesco a dire altro”.

LE CRITICHE – E’ un fiume in piena di reazioni sdegnate: “Degni del nuovo album “figurine e panini”” oppure: “Assurdo… perciò non siamo solo noi italiani un popolo senza neuroni” o anche: “Grande livella verso il basso perché assembrarsi come groupies degli Oasis dopo l’uscita di wonderwall non mi pare il massimo”.

BOCCIATI – L’ondata di reazioni non si ferma: “Confermano che per essere un giocatore non devi essere intelligente” o anche: “Che tristezza. Ma poi con i milioni che hanno non potevano mandare qualcuno a comprare al posto loro ?”

IRONIA – Non mancano commenti ironici: “Fossero così veloci in campo, avremmo già vinto la Champions” e infine: “Qualcuno glielo spiega che stamattina i supermercati saranno regolarmente aperti?”.

SPORTEVAI | 10-03-2020 09:14