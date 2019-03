Callejon: "Voglio restare a Napoli"

L'esterno del Napoli Josè Maria Callejon, in scadenza nel 2020, lancia un messaggio al club azzurro. "Ho ancora un anno di contratto e vorrei rimanere, la mia famiglia è contenta.Le mie figlie sono napoletane, la più grande parla anche il dialetto. La gente mi vuole bene, per strada mi abbraccia e vuole che resti. Dovrò parlare con De Laurentiis per trovare un accordo", sono le sue parole a Sky.

Su Carlo Ancelotti: "Un grandissimo allenatore, mi piace molto come pensa e allena. Gestisce bene lo spogliatoio ed il gruppo, dà i giusti consigli. La cosa che più mi ha colpito è che ha chiesto a noi dei consigli, dove volevamo giocare e in che zona del campo. Questo mi ha fatto pensare che è un grande uomo ed un grande allenatore".

SPORTAL.IT | 21-03-2019 16:35