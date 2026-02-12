Calvarese: "Inter unica squadra a non aver avuto favori arbitrali, il Napoli ne ha avuti tre"

L'ex arbitro, sulla scorta degli errori riconosciuti in Open Var dai commissari Can, rivela una classifica che scatena la bufera sul web

Nella classifica “dei lamenti” sono in tanti a contendersi il primato, mai come quest’anno in cui errori ed orrori di arbitri e Var hanno scontentato praticamente tutti. Con Rocchi che non sa più quasi a chi affidarsi se non a pochi fischietti che gli danno garanzie, le polemiche arbitrali sono una costante di questa stagione ma chi è stato più avvantaggiato dalle sviste in campo o nella sala di Lissone?

Calvarese elenca la classifica delle squadre favorite da errori

In un video pubblicato sui suoi canali social, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese si espone al vento delle polemiche e dice: “L’Inter è l’unica squadra tra le big a non avere beneficiato di errori arbitrali a proprio favore in questo campionato. E parliamo di errori riconosciuti ufficialmente. Sono numeri che emergono dall’analisi di tutte le puntate di Open VAR.

Alla luce di questa ricostruzione, Lazio e Fiorentina sono al primo posto di questa classifica con 4 errori arbitrali riconosciuti a loro favore e proprio nello scontro diretto nella gara dell’Olimpico ce ne sono stati due. Subito dietro c’è il Napoli a quota 3, poi Milan e Juve a 2, infine l’Inter che in questa speciale classifica non ha mai ricevuto un errore arbitrale a proprio favore in tutto il campionato. Secondo quanto riconosciuto dai commissari della CAN”

Sul web si scatena la bufera

Fioccano le reazioni: “Non lo dite che urlano al maxi complotto” e poi: “È del tutto inutile documentare con dei fatti riscontrabili e riconosciuti esatti se di fronte hai un mucchio selvaggio di beoti che sbavano, accusano, frignano da mattina a sera ormai come loro unica attività; cosa vogliamo pretendere da gente simile? Che riflettano e verifichino l’esattezza delle dichiarazioni? Neanche per sogno, partono con gli insulti verso il malcapitato di turno e naturalmente con le solite assurde accuse degne dei perdenti frustrati, cresciuti a Maloox”

C’è chi dice: “E con questo passo e chiudo !! Perché se il presupposto è che gli unici due rigori avuti a favore del Napoli sono errori arbitrali, non c’è altro da dire!!” e poi: “Quindi niente Marotta Ligghe? E ora a Napoli cosa si inventano?” e anche: “Quindi la Marotta League che fine ha fatto?? È rimasta nelle teste di un certo tipo di tifoseria che assomiglia molto al proprio allenatore che è un esperto in sportività”

Il web è scatenato: “Vabbè è una realtà parallela! È il metaverso!Oppure siamo nel buco nero di Gargantua….” e poi: “Infatti non c’è bisogno basta penalizzare le sue dirette avversarie e il gioco è fatto” e infine: “Ma è del mestiere questo?”.