Calvario Ceron: altra operazione

Marco Ceron dovrà sottoporsi ad un altro intervento alla testa per tornare a giocare l'anno prossimo.

Ad annunciarlo è stato lo stesso cestista con un post su Instagram: "Mercoledi è stato bellissimo salutare tutti, quella gente che c'è stata e mi è stata vicina tutta l'anno..èstata molto dura per me vivere da fuori la seconda parte di campionato ma nonostante quel brutto incidente sono stati i mesi più belli della mia vita, ho trovato una squadra, uno staff e una città che terrò sempre nel mio cuor purtroppo non riesco più a tornare in campo perché dovrò eseguire un altra operazione che però mi permetterà di tornare in campo prossimo anno e di fare quello che amo con quella passione che solo questo posto mi ha trasmesso. GRAZIE".

SPORTAL.IT | 27-04-2019 10:43