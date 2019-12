Calvario Kean, altra delusione con l'Everton

Arrivato in Inghilterra lo scorso agosto con tanto entusiasmo ed aspettative, Moise Kean non sta riuscendo a trovare all'Everton le soddisfazioni cercate.

La squadra di Liverpool non sta andando bene in campionato, ma neppure il cambio di allenatore, da Marco Silva a Duncan Ferguson, sembra aver migliorato la situazione. Prova ne sia quanto successo contro il Manchester United, pareggiata 1-1: entrato in campo al 70', Kean è stato sostituito all'88', non per motivi fisici.

L'ex juventino, pur deluso, non ha comunque esternato proteste verso l'allenatore, che ha poi minimizzato: "Non ho nulla contro il giocatore, avevo bisogno di fare quel cambio".

Per il momento per Kean solo 11 presenze in campionato, appena due da titolare, e nessun gol. Possibile una cessione già a gennaio, ma l'Everton l'ha pagato 30 milioni alla Juventus solo la scorsa estate.

SPORTAL.IT | 15-12-2019 20:20