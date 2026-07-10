La parole del dg dei monegaschi, Thiago Scuro, allontanano l'ex centrocampista della Juventus dal Principato e avvicina la separazione: Arabia e Qatar uniche alternative all'addio

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Calvario senza fine per Paul Pogba, che dopo aver dovuto rinunciare al sogno di un ritorno in grade stile, con tanto di Mondiale 2026 nel mirino, è costretto a incassare l’ennesima delusione. Le ultime dichiarazioni da Monaco non promettono nulla di buono e l’addio al club del Principato (e al calcio) non sembra così lontano. Un’ultima ancora di salvezza alla carriera del Polpo potrebbe arrivare da est.

Pogba e Monaco pronti a separarsi

Sperava in un epilogo migliore, Paul Pogba quando un anno fa aveva scelto di ripartire dalla Ligue 1 e dal Monaco, dopo gli infortuni e i 18 mesi di squalifica per doping. Il Polpo aveva anche apertamente ammesso di voler provare a convincere il ct della Francia, Didier Deschamps, a portarlo al Mondiale. Sogni costretti a infrangersi contro una stagione condizionata da nuovi guai fisici, appena 115’ in campo e una sola gara da titolare.

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L’ammissione di Thiago Scuro

Una scommessa persa su tutta la linea e che, in queste ore, ha trovato nelle parole del dg dei monegaschi, Thiago Scuro, quella che ha tutti i crismi per essere considerata la pietra tombale sull’avventura nel Principato. “Pogba? È molto complicato. Lo rispettiamo molto come persona e quando è arrivato è stato molto positivo, aiutando anche i giovani. Il rapporto è sempre stato trasparente, la verità però è che il progetto con lui non ha rispettato le aspettative”.

L’ammissione di Thiago Scuro

Il Polpo sarà comunque in ritiro con i monegaschi, agli ordini del nuovo allenatore, Felipe Luis. “Saremo giusti con lui”, ha proseguito il direttore generale del club francese: “Vedremo come andrà la preparazione, poi toccherà al Mister decidere se farlo giocare o meno. Abbiamo un’estate per capire che cosa può dare ancora. Può andare via? Sì, certo. Se gli obiettivi non dovessero coincidere, servirà trovare una soluzione”, ha concluso Thiago, confermando come al momento sia la linea del pessimismo a prevalere.

Arabia, Qatar o… addio

D’altronde, i biancorossi di Francia hanno anche la necessità di alleggerire il monte ingaggi e quello di Pogba è tra i più pesanti della rosa. E, allora, la separazione sembra la soluzione più plausibile. A quel punto, l’ex Juve potrebbe anche prendere in considerazione di smettere definitivamente con il calcio. In alternativa, a quasi 34 anni, l’ancora di salvezza per allungare ancora un po’ la carriera potrebbe arrivare da Arabia o Qatar.