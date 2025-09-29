Camarda e Pio Esposito, è già baby-derby e Gattuso sorride: l'Italia non è più paese per vecchi ma chi è il più forte?

Il bomber del Milan in prestito a Lecce ha segnato il primo gol in A da minorenne, il paragone con l'attaccante dell'Inter scatena la polemica sul web

E’ il minuto 94 in Lecce-Bologna, gli emiliani sono avanti per 2-1 e assaporano già i tre punti quando Camarda sfrutta la presenza in area di Falcone, gira alle spalle di Miranda – che si aggrappa alla maglietta perdendo però il riferimento della sua posizione – e di testa spizza al momento giusto il corner di Berisha non lasciando spazio a Skorupski di intervenire. E’ il gol del 2-2 ma soprattutto il primo in A di Francesco Camarda che a 17 anni e 202 giorni ha superato il record di Valeri Bojinov (17 anni e 330 giorni l’11 gennaio 2004, contro il Bologna anche in quel caso) diventando il più giovane marcatore del Lecce in Serie A.

Camarda-Esposito è già derby

Con Pio Esposito, il ventenne bomber dell’Inter a segno sabato col Cagliari, è già derby visto che Camarda al Lecce è slo in prestito. Nell’accordo per il prestito con diritto di riscatto e controriscatto fra Milan e Lecce sono presenti anche diversi bonus di valorizzazione in favore dei salentini: 75 mila euro per ogni presenza e 100 mila euro per ogni gol realizzato dall’attaccante classe 2008. Dopo questo gol, dunque, i rossoneri sono chiamati a versare nelle casse del club del patron Sticchi Damiani. Camarda aveva segnato un gol anche in Champions a 16 anni, ma gli venne annullato dal Var.

Gattuso può tirare un sospiro di sollievo

Gioisce il Milan che vede crescere il suo talento ma fa festa anche Gattuso. Il ct in rosa ha già Retegui e Kean oltre a Scamacca attualmente ai box ma con Camarda e Pio può sperare in un futuro migliore per quell’attacco che da lustri è la croce della Nazionale. L’Italia, forse, non è più un paese per vecchi (bomber).

Pio o Camarda, chi segna di più?

Ieri a Pressing, su Canale 5, è partito un sondaggio tra gli ospiti in studio su chi avrebbe segnato più gol tra i due a dine stagione. Queste le risposte_

Trevisani: “Sette a sei per Pio Esposito”.

Clemente Russo: “Io credo che farà più gol Pio perché c’è una squadra che gli permetterà di fare più gol di Camarda”.

Massimo Mauro: “Camarda più gol di Pio Esposito”

Biasin: “Esposito perché l’Inter crea tantissimo ogni partita a differenza del Lecce”.

Panucci: “Pio Esposito perché sicuramente gioca in una squadra più forte”

Sabatini: “Al di là delle motivazioni, Pio Esposito segna 5-6 gol almeno in più di Camarda”

Sui social è già duello tra i babytalenti

Fioccano intanto le reazioni sui social: “Camarda e Pio Esposito in nazionale ora. Finalmente abbiamo talento in attacco. Non accadeva da parecchio” e poi: “Soffrirai tantissimo piccolo grande Camarda ma questa stagione al netto di gioie e delusioni sarà per te fondamentale. La casa madre Milan ti aspetta a braccia aperte a tempo debito. Forza, lotta, vincerai, non ti lasceremo mai” oppure: “Camarda, con il primo gol in Serie A, ha fatto un favore a Pio Esposito, perché gli ha tolto un po’ di riflettori che stavano iniziando a diventare stucchevoli e pericolosi. I giovani vanno preservati, non esaltati e poi massacrati a piacimento per vendere due giornali in più.”

C’è ch osserva: “Camarda e Pio Esposito godiamoceli. Non facciamoci la guerra che devono essere i nostri bomber del futuro magari giocando anche insieme” e anche: “Il problema di questo paese é questo…anziché esultare perché abbiamo due tra i migliori prospetti in Europa…pensiamo a chi ha superato l’altro…” e ancora: “Non saremo come gli anni d’oro ma in Italia i giovani di talento ci sono, basta dare loro spazio e farli crescere bene” e poi: Pellegri ha segnato il primo gol in serie A a 16 anni. Io spero che Camarda ed Esposito mantengano le attese, per il bene della nazionale. Ma di strada da fare ancora ce n’è”.

Il web è scatenato: “In due anni ha fatto 6 goal Camarda, 5 di questi sono serviti a mandare il Milan futuro in serie D, a proposito,di categorie” e poi: “Vedere Pio Esposito e Camarda far gol nella stessa giornata è semplicemente bellissimo. Lascio a voi menomati mentali la guerra imbarazzante che vuole rovinarli. Bravi ragazzi. Avanti cosi” e infine: “Quando inizieranno a segnare con regolarità come F.Inzaghi,Toni, Gilardino, Bettega, P.Rossi, Altobelli, Pruzzo, Graziani , P. Pulici se ne riparlerà, attualmente sono giovani promettenti…”.