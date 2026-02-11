Camarda scuote il web: la risposta sull’ipotetico futuro all’Inter scatena un terremoto tra i tifosi del Milan

In un incontro con gli alunni di una scuola l’attaccante del Lecce di proprietà rossonera scherza su un possibile passaggio in nerazzurro: dopo la bufera sui social è costretto a chiarire

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

“Giocheresti mai nell’Inter?”: questa la domanda posta da un bambino a Francesco Camarda che, sorridendo, ha dato una risposta scherzosa che, però, non è stata presa bene dai tifosi del Milan. Social scatenati contro il 17enne attaccante, costretto a chiarire con una Instagram story.

Camarda e l’Inter

Il talento c’è, si sa, ma Francesco Camarda deve farsi le ossa non solo in campo. Anzi, più che sul terreno di gioco l’attaccante classe 2008 di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Lecce ha bisogno di una iniezione di malizia davanti ai microfoni, almeno a giudicare da quanto avvenuto oggi. Durante un incontro con gli alunni di una scuola del capoluogo salentino organizzato da Panini, infatti, Camarda è scivolato su una domanda sull’Inter, rispondendo con sincerità, senza nascondersi. E causando così una bufera sul web.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta al bambino sul futuro nerazzurro

Uno dei bambini presenti all’incontro ha infatti domandato a Camarda, cresciuto nel vivaio del Milan, che l’ha fatto anche debuttare in serie A, se passerebbe mai ai rivali dell’Inter. La domanda ha suscitato l’ilarità del giovanissimo attaccante, che seppur ridendo, non ha detto no. “Adesso sono a Lecce e penso al Lecce – le parole di Camarda -. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere ma adesso pensiamo a quest’anno”. Una risposta che non può essere interpretata come un’apertura all’Inter, ma che, a giudicare dalle reazioni suscitate sul web, non è piaciuta affatto ai tifosi del Milan.

Le proteste dei tifosi del Milan

In poche ore la risposta di Camarda ha fatto il giro del web, scatenando una pioggia di commenti da parte dei supporter del Milan. “Questo lo voglio fuori da Milanello il prima possibile, neanche deve entrarci a fine prestito!”, attacca Adolfo su X. “Tranquillo, che tra un paio d’anni finisci in D”, l’augurio non proprio felice di Finoss. “Un altro che segue il dio denaro”, attacca Pierpiero. “Così impariamo a fargli perdere due anni: brava la dirigenza!”, scrive Leo attaccando invece il Milan.

La replica di Camarda su Instagram

La bufera scoppiata sui social ha quindi costretto Camarda a chiarire la sua posizione sui social. In una Instagram story l’attaccante ha adottato un tono duro per mettere a bada coloro che lo stavano criticando. “Non accetto che una risposto data per non deludere dei bambini e per rispetto delle società sia strumentalizzata per creare false notizie. Il mio milanismo no può essere messo in discussione da nessuno”, ha scritto Camarda. Non avrà ancora la malizia del calciatore scafato, ma di sicuro il 17enne ha carattere e attaccamento ai colori rossoneri.