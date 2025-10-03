Camarda, testimonial involontario: Baldini lo richiama nell’Under 21 ma lui rischia una multa, il caso

L'esultanza di Camarda alla prima rete in Serie A è diventata involontariamente una pubblicità virale a K-Sport, rischiando di costare anche una sanzione al giocatore di proprietà del Milan e al Lecce

Periodo ricco di soddisfazioni per Francesco Camarda, che dopo il primo gol segnato in Serie A lo scorso weekend è stato convocato da Silvio Baldini per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria durante le quali il 17enne potrebbe fare il suo esordio assoluto con la maglia della Nazionale Under 21. Proprio il gol segnato nei minuti finali al Bologna ha rischiato di costare al giocatore del Lecce una multa per colpa della sua esultanza, diventata involontariamente una pubblicità virale per il marchio K-Sport.

La pubblicità involontaria di Camarda

Il primo gol in Serie A non si scorda facilmente, soprattutto se permette alla tua squadra di conquistare un punto insperato a pochi secondi dal fischio finale. Normale dunque che venga festeggiato con grande foga dal protagonista, come nel caso di Camarda, che dopo aver segnato la sua prima rete nel massimo campionato italiano si è tolto la maglia per esprimere tutta la propria gioia.

Un gesto normale – soprattutto considerando la giovane età del giocatore – e diventato subito virale sui social e non solo, tanto da trasformarsi in breve tempo una pubblicità involontaria al marchio K-Sport, in bella evidenza sulla pettorina che Camarda aveva sotto la maglia da calcio. Stando ad alcune stime riportate da La Gazzetta dello Sport le immagini di Francesco con la pettorina di K-Sport avrebbero raggiunto un totale di 10 milioni di visualizzazioni, permettendo al brand di usufruire di una pubblicità che se studiata a tavolino li sarebbe potuta costare la bellezza di 190 mila euro (sempre secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport), tanto che da K-Sport sono arrivate queste dichiarazioni: “Camarda ci ha fatto un bell’assist, del tutto spontaneo perché non abbiamo nessun rapporto commerciale con lui”.

Il rischio multa per Camarda e il Lecce

Proprio per la pubblicità involontaria però il gesto di togliersi la maglia ha rischiato di costare a Camarda ben più di una semplice ammonizione. L’attaccante del Lecce ha infatti infranto il punto 4 del regolamento che recita: “I calciatori non devono esibire indumenti indossati sotto l’equipaggiamento che contengano slogan, scritte o immagini di natura politica, religiosa, personale, o pubblicità diversa dal logo del fabbricante. Per qualsiasi infrazione il calciatore e/o la sua squadra saranno sanzionati dall’organizzatore della competizione o dalla Federazione nazionale o dalla Fifa”.

Sanzione che però, fortunatamente per Camarda, non è mai arrivata dato che, come fatto sapere dalla Lega Calcio, la pettorina è considerata un’estensione del kit da gara, indipendentemente dal logo che riporta sopra.

Camarda pronto a guidare l’Under 21 di Baldini

Il giovane attaccante di proprietà del Milan può dunque festeggiare appieno la nuova chiamata di Baldini dopo che era stato costretto a saltare gli scorsi impegni in Nazionale per un colpo alla testa rimediato proprio nel match contro i rossoneri a inizio stagione. Camarda potrebbe fare quindi il suo esordio con la maglia dell’Under 21 in occasione delle sfide a Svezia (10 ottobre) e Armenia (14 ottobre) valevoli per le qualificazioni agli Europei di categoria.

