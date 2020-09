Cambia l’orario di inizio di Monza-Spal.

Per la prima gara della serie B 2020-21 brianzoli ed estensi scenderanno in campo venerdì 24 settembre alle 16.45 e non alle 21 come previsto in un primo momento. Lo ha reso noto, attraverso un comunicato, la Lega Nazionale Professionisti B.

Le squadre affidate a Cristian Brocchi e a Pasquale Marino sono tra quelle che sulla carta saranno in lotta per la promozione in A.

