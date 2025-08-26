Cambiaso salta Juventus-Inter: la decisione del giudice sportivo. Razzismo, nuovi sviluppi sul caso McKennie 

Due giornate di squalifica al laterale per il cartellino rosso diretto rimediato contro il Parma: Tudor ha tre soluzioni per le gare col Genoa e i nerazzurri

Il campionato è appena iniziato ma la Juventus si ritrova già ad affrontare la prima piccola emergenza: Andrea Cambiaso è stato punito con due giornate di squalifica dal giudice sportivo dopo l’espulsione con cartellino rosso diretto rimediata contro il Parma. Oltre alla prossima gara col Genoa, l’esterno salterà quindi anche quella con l’Inter della 3a giornata: Igor Tudor ha tre soluzioni per rimediare alla sua assenza. Intanto ci sono nuovi sviluppi sugli insulti di stampo razzista ricevuti da Weston McKennie.

Due giornate a Cambiaso: salta l’Inter

Nessuno sconto per Andrea Cambiaso: la manata rifilata dall’esterno della Juventus a Lovik del Parma che ha portato alla sua espulsione diretta durante la 1a giornata di campionato è stata punita con due giornate di squalifica dal giudice sportivo. Cambiaso non salterà solo il prossimo match contro il Genoa, in programma il 31 agosto, ma anche il derby d’Italia contro l’Inter in calendario il 13 settembre all’Allianz Stadium e valido per la 3a giornata di serie A.

Tudor, senza Cambiaso tre soluzioni

L’assenza prolungata di Cambiaso rappresenta un problema serio per Igor Tudor che non a caso, dopo la partita col Parma, ha definito il laterale “un giocatore raro”. Cambiaso è l’unico esterno a tutta fascia coinvolto nel progetto tecnico dell’allenatore croato in grado di giocare sulla sinistra: senza di lui, Tudor sarà costretto ad avanzare Lloyd Kelly – schierato nel terzetto difensivo contro il Parma – o ad utilizzare uno tra Jonas Rouhi o addirittura Filip Kostic, giocatore di cui la Juve sta provando a liberarsi da settimane.

Razzismo: gli sviluppi del caso McKennie

Oltre alla sanzione a Cambiaso – l’unico squalificato in serie A insieme a Ismael Koné del Sassuolo, che ha però rimediato un solo turno di stop – il giudice sportivo si è pronunciato anche sul caso degli insulti di stampo razzista da parte di alcuni tifosi del Parma nei confronti di Weston McKennie, denunciati dalla Juventus dopo la partita. Il giudice ha infatti ordinato alla Procura Federale di effettuare un supplemento di indagini sulla vicenda e per l’identificazione dei responsabili. La Juventus dal canto suo ha già consegnato alle autorità i video dell’Allianz Stadium per facilitare l’individuazione dei colpevoli.

Le multe del giudice sportivo

Tra i provvedimenti del giudice, infine, spiccano le multe comminate a diverse società di serie A per i comportamenti dei propri tifosi: la più pesante è al Pisa, che dovrà pagare un’ammenda di 10mila euro per l’utilizzo di una luce-laser da parte dei propri sostenitori durante la gara con l’Atalanta a Bergamo. Multate anche Genoa (6mila euro), Parma (4mila), Lecce (3mila) e Napoli (1.500 euro).