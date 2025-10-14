Camerun flop, tensione per Eto'o: l'ex Inter insultato allo stadio davanti a un Ministro, rissa sfiorata

L'ex attaccante è stato accusato pesantemente da alcuni tifosi dopo il pareggio con l'Angola che costringerà i Leoni indomabili agli spareggi per andare al Mondiale 2026

L’epoca d’oro dei Leoni indomabili per ora è accantonata, ma l’orgoglio di una Nazionale importante come il Camerun rimane: e il pareggio contro l‘Angola che ha costretto agli spareggi per i Mondiali 2026, non è piaciuto ai tifosi.

Camerun, Eto’o nella bufera

Lunedì sera, dopo il deludente pareggio per 0-0 contro l’Angola, la contestazione nei confronti di Samuel Eto’o, presidente della Federcalcio camerunense. L’ex attaccante di Barcellona e Inter è stato duramente contestato da alcuni tifosi presenti nelle tribune vip dello stadio Ahmadou-Ahidjo di Yaoundé. Il gruppo del Camerun è stato vinto a sorpresa da Capo Verde, che parteciperà per la prima volta nella storia a una fase finale di Coppa del Mondo.

Eto’o contestato dai tifosi

Ci sono alcuni video in rete che riprendono il momento della contestazione ai danni dell’ex attaccante, in cui si vede chiaramente Eto’o trattenuto da almeno due uomini seduti accanto a lui, mentre viene preso di mira con insulti e prese in giro molto pesanti. Tra le frasi che si sentono: “Deve andarsene da qui. Idiota! È per colpa sua che non ci siamo qualificati”. Eto’o ha ha reagito immediatamente e fortunatamente è stato trattenuto dai suoi vicini di posto, che hanno evitato che la situazione degenerasse in un contatto fisico.

Eto’o, rissa sfiorata davanti al Ministro della Giustizia

Il tutto è avvenuto sotto gli occhi del Ministro Delegato della Giustizia del Camerun, Jean de Dieu Momo, che ha poi raccontato la sua versione: “C’era un gruppo di individui che continuava a insultare il presidente, nonostante fossero stati invitati dallo stesso Samuel Eto’o. La sicurezza voleva espellerli, perché il loro comportamento maleducato stava turbando l’intero pubblico. Ci siamo vergognati tutti di questo comportamento provocatorio, filmato dal loro complice con l’obiettivo di diffamare il presidente Eto’o, che è rimasto dignitoso senza infangarsi con questi individui”.

Camerun, Mondiale a rischio

Nell’ultima edizione dei Mondiali, il Camerun è stato eliminato al primo turno dopo aver perso all’esordio contro la Svizzera (0-1), pareggiato in rimonta contro la Serbia (3-3) e vinto inutilmente contro il Brasile già qualificato (1-0). I Leoni hanno preso parte a otto edizioni dei Mondiali (la prima nel 1982 quando incontrò anche l’Italia), il miglior risultato centrato a Italia ’90 arrivando fino ai quarti di finale (ko 3-2 contro l’Inghilterra di Lineker).