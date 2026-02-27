La ex numero 1 del tennis italiano ha impresso un cambiamento importante alla sua esistenza: convolata a nozze, presto diventerà mamma

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Con un colpo di teatro che ha destato non pochi interrogativi sul perché, ovvero la sommatoria di concause che la avrebbero spinta a optare per il ritiro, Camila Giorgi si è riappropriata di una centralità nell’agenda mediatica che si riteneva superata. Lo stile discreto, scelto a seguito della decisione di dedicarsi alla sua vita e ad altri progetti oltre il tennis, si è dissolto a favore di un annuncio pubblico in cui la ex numero 1 del tennis italiano ha reso nota la sua gravidanza e la decisione di formalizzare la relazione con il suo compagno. Una netta inversione rispetto al recente passato di Camila, la cui famiglia continua a vivere tra l’Argentina e l’Italia.

Le nozze di Camila Giorgi e Andrea Pasutti

Camila Giorgi, ex campionessa di tennis e numero 1 del ranking italiano prima di Jasmine Paolini, ha maturato la convinzione di formalizzare il proprio stato confermando la sua gravidanza e pubblicando, a sorpresa le foto del suo matrimonio con Andreas Pasutti, tennista argentino con il quale ha un rapporto da tempo e dal quale aspetta un figlio o una figlia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La cerimonia l’ha vista raggiante, in abito bianco e bouquet in una cerimonia civile estremamente semplice: le stesse immagini postate li mostrano emozionati e sorridenti, con le mani intrecciate a mostrare le fedi nuziali appena indossate. Camila ha scelto di annunciare il matrimonio con Andreas Pasutti ricorrendo ai social, pubblicando gli scatti della Sede Comunal 14, uno degli uffici dove si svolgono le cerimonie civili a Buenos Aires. Tra i suoi post, è anche visibile un documento con la dicitura “Dirección del Registro Civil” della República Argentina, che di fatto rende pubblica la sua decisione e la cerimonia tra l’italo-argentina e il consorte.

L’annuncio della gravidanza

Condivisione, ribadiamo, inusuale per Camila Giorgi che ha sempre speso i suoi social per questioni legate alla moda e al tennis fino a quando no ha deciso di chiudere quel capitolo, anche complici le vicende scaturite dalle indagini che hanno coinvolto la campionessa.

Il 14 febbraio scorso, infatti, la ex tennista italiana aveva- usando la solita piattaforma social – reso nota la sua gravidanza, con un post abbastanza eloquente: “San Valentino in tre”, confermando l’imminente arrivo di un bimbo o di una bimba.

L’addio all’Italia

Camila si è trasferita stabilmente in Argentina dopo il suo ritiro dal tennis professionistico nel maggio 2024, a seguito dell’addio al tennis giocato. Molti avevano messo in relazione questa scelta con il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate per tasse non pagate in Italia, poi anche il caso delle false vaccinazioni anti Covid. Ma lei aveva smentito, imputando la sua volontà alla necessità di una vita diversa. E che rispecchia anche una autonomia maggiore dal padre-coach e da un passato tennistico molto ingombrante.