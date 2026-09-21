La ex numero 1 del tennis italiano convolata a nozze, è diventata mamma per la prima volta dopo le nozze celebrate qualche mese fa

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non smette di stupirci, con i suoi silenzi e le interruzioni improvvise che intervallano le sue stesse assenze: Camila Giorgi ha condiviso un post in cui annuncia l’arrivo del suo primogenito. Con un colpo di teatro che ha destato non pochi interrogativi, Camila Giorgi si è riappropriata di una centralità nell’agenda mediatica che si riteneva archiviata o accantonata per altre ragioni. La tennista, che si è allenata anche quando la gravidanza era molto avanzata, è diventata mamma e ha scelto ancora una volta i social per condividere con i suoi follower la notizia: la nascita del suo primo figlio, Magnus Vangelis, avuto dal marito Andreas Ignacio Pasutti.

Le nozze di Camila Giorgi e Pasutti

Camila Giorgi, ex campionessa di tennis e numero 1 del ranking italiano prima di Jasmine Paolini, ha maturato la convinzione di formalizzare la comunicazione, dopo aver annunciato la sua gravidanza e pubblicando, a sorpresa le foto del suo matrimonio con Pasutti, tennista argentino con il quale ha un rapporto sentimentale da tempo.

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La cerimonia l’aveva vista giungere raggiante, in abito bianco e bouquet: una cerimonia civile estremamente semplice. Le stesse immagini postate li mostrano emozionati e sorridenti, con le mani intrecciate a mostrare le fedi nuziali appena indossate.

Camila ha scelto di annunciare il matrimonio con il padre di suo figlio sempre attraverso i social, pubblicando gli scatti della Sede Comunal 14, uno degli uffici dove si svolgono le cerimonie civili a Buenos Aires. Tra i suoi post, è anche visibile un documento con la dicitura “Dirección del Registro Civil” della República Argentina, che di fatto rende pubblica la sua decisione e la cerimonia tra l’italo-argentina e il consorte.

L’annuncio della gravidanza

In modo inatteso, Camila Giorgi ha mostrato qualche frammento della sua gravidanza. Durante gli allenamenti, a cui non ha rinunciato dimostrandosi in ottima salute. Il 14 febbraio scorso, infatti, la ex tennista italiana aveva- usando la solita piattaforma social – reso nota la sua gravidanza, con un post abbastanza eloquente: “San Valentino in tre”, confermando l’imminente arrivo di un bimbo o di una bimba. E senza aggiungere altri dettagli.

L’addio all’Italia

Camila si è trasferita stabilmente in Argentina dopo il suo ritiro dal tennis professionistico nel maggio 2024, a seguito dell’addio al tennis giocato. Prima accostata a un esponente del mondo politico, oggi mamma felice con il nuovo compagno ha deciso di intraprendere ujn presente nuovo, denso di sfide e responsabilità.

Molti avevano messo in relazione questa scelta con il pignoramento dell’Agenzia delle Entrate per tasse non pagate in Italia, poi anche il caso delle false vaccinazioni anti Covid. Ma lei aveva smentito, imputando la sua volontà alla necessità di una vita diversa. E che rispecchia anche una autonomia maggiore dal padre-coach e da un passato tennistico molto ingombrante.