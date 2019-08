Camila Giorgi è caduta in finale al “Bronx Open”, nuovo torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari che ha preso il posto in calendario di New Haven e si disputa sui campi in cemento del Cary Leeds Center for Tennis&Learning del Bronx, a New York.

La 27enne di Macerata è stata battuta in tre set dalla polacca Magda Linette, numero 80 Wta, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 5-7 4-6.

SPORTAL.IT | 25-08-2019 07:48