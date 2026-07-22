Camila Giorgi pensa già da mamma... giocatrice: "Mi alleno tre ore al giorno, torno a fine anno"

Camila Giorgi racconta la sua nuova vita nel tennis: a settembre diventerà mamma ma sta già preparando il rientro. "Perché lo faccio? Perché so che posso fare qualcosa di ancora più grande"

Non stupitevi di quel che combina Camila Giorgi: a lei di cosa pensava la gente è sempre importato poco, abituata com’è a tirare dritta per la sua strada. Anche adesso che al settimo mese di gravidanza si mostra impegnata ad allenarsi per ore e ore al giorno sui campi di Mallorca, pensando a quando sarà il momento di tornare a giocare una partita ufficiale. “Partiremo prima dai circuiti minori, così da poter avere l’opportunità di riadattarmi alla fatica e al ritmo di gioco, per poi tornare gradualmente nei tornei ATP”, c’ha tenuto a far sapere. Parlando volutamente al plurale, perché questo ritorno annunciato ormai da tempo include necessariamente anche il marito Andres Ignacio Pasutti.

Una preparazione “speciale” e il nuovo staff

Costui è anche allenatore di tennis, sebbene abbia lavorato più in campo maschile che femminile (e comunque sempre con giocatori dei circuiti minori). È lui che in questo momento ha sostituito papà Sergio, che di Camila è stato mentore e rifugio durante tutti gli anni di carriera ad alto livello. “Ma papà ormai si abituerà a fare solo il nonno”, spiega la figlia.

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“In questo momento mi segue Andreas, che chiaramente ha molti riguardi nei miei confronti, visto che mi sto allenando con un bimbo nella pancia. Assieme a lui ho un preparatore e una equipe di medici che mi monitora costantemente. Come ci si sente? Come ad aver mangiato un po’ troppo, e per una come me che con qualche oliva già si sentiva piena non è una bella sensazione… ma sono felice di potermi allenare e di dare un esempio forte per tante persone”.

Perché il senso del futuro ritorno di Giorgi è proprio questo: dimostrare di non fermarsi davanti a niente. “Nella mia vita sono sempre stata molto riservata, e all’esterno potevo apparire in una maniera diversa da come sono realmente. Adesso però gli appassionati, non soltanto i miei tifosi, cominceranno a conoscere la “vera” Camila: un figlio ti cambia la vita e la gente imparerà a vedermi per quella che sono realmente. Sarà tutto nuovo, dallo staff di lavoro all’approccio alle partite. Ma sarà tutto bellissimo, ne sono convinta”.

Programmi (quasi) definiti: tornerà nei circuiti minori

A settembre la giocatrice di origini argentine diventerà mamma, ma magari già a fine anno (o all’inizio del prossimo) potrebbe fare la sua comparsa in campo. “Chiaramente a settembre smetterò di allenarmi per qualche settimana, dando la priorità al bambino. Poi però ricomincerò subito a lavorare e a quel punto avrò modo anche di programmare il rientro. La ripartenza sarà nei circuiti minori e quando mi sentirò al 100% tornerò in WTA. Ma sono convinta che non passerà molto prima che ciò avvenga”.

Insomma, tutta un’altra prospettiva rispetto alla decisione del 2024, quando prese la forza per fermarsi. “Ma sapevo che non sarebbe stato un addio. Ho preso una pausa perché volevo fare altre cose nella vita, e tra queste anche mettere su famiglia. Adesso però il tennis è tornato nella mia quotidianità e non uscirà tanto presto. Mi sto allenando con grande applicazione: ho già notato grossi miglioramenti sulle palle corte…”. Tanto da pensare anche di poter ambire a tornare in nazionale. “E perché no? Ho giocato 10 anni con la maglia azzurra e nella mia programmazione punterò anche a includere questa possibilità”.

La voglia di stupire e andare oltre i propri limiti

Quattro titoli WTA vinti in carriera, migliore giocatrice italiana per 236 settimane (e 5 stagioni consecutive), nonché quella con la percentuale di vittorie migliore contro avversarie top 10 e top 20, Camila compirà 35 anni a fine dicembre, e quello potrebbe essere il momento di rivederla in campo.

“Se non avessi la sensazione di poter fare qualcosa di più grande rispetto a ciò che ho fatto fino a due anni fa, allora me ne starei a casa a fare altro. Ho avuto una carriera favolosa, ma penso che quando tornerò mi divertirò ancora di più. E mi piacerebbe tanto girare assieme a mio figlio, portarlo sempre con me.

Ho avuto un grande insegnamento da mia madre, che è mancata pochi mesi fa, e mi piacerebbe riuscire a trasmettere gli stessi insegnamenti anche a lui. Cosa penso del tennis attuale? Guardo poco quello femminile, piuttosto mi concedo molte partite del circuito maschile, e Sinner debbo ammettere che è davvero fenomenale”.