Camila Giorgi passa al secondo turno degli Us Open grazie alla vittoria contro la belga Alison Van Uytvanck. La tennista di Macerata si impone in tre set per 2-6, 6-1, 7-5 sul cemento di New York. Decisiva la rimonta nel terzo parziale, quando si è trovata sotto 1-4.

La vittoria della Giorgi è la prima della spedizione azzurra nello Slam statunitense, dopo le eliminazioni di Sonego, Lorenzi, Travaglia e Jasmine Paolini al primo turno.

OMNISPORT | 01-09-2020 10:22