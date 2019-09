Camila Giorgi perde posizioni

Davanti a tutte, nella classifica Wta, c'è Ashleigh Barty per la terza settimana (la decima complessiva) in vetta al ranking. Alle spalle dell'australiana, staccata di 321 punti, c'è la ceca Karolina Pliskova: quindi l'ucraina Elina Svitolina che conferma il best ranking. In quarta posizione c'è la ex numero uno del mondo, la giapponese Naomi Osaka, a segno nel torneo di casa, che precede la regina di New York, la canadese Bianca Andreescu. Alle spalle della campionessa dello Slam a stelle e strisce ci sono la rumena Simona Halep, la ceca Petra Kvitova, l'olandese Kiki Bertens, la statunitense Serena Williams, e la svizzera Belinda Bencic.

Perde dieci posizioni Camila Giorgi: la 27enne marchigiana è adesso al numero 64, confermandosi la prima delle tenniste azzurre. Grazie ai quarti a Guangzhou, i terzi a livello Wta, guadagna 12 posti, invece, Jasmine Paolini che sale al numero 114 e firma il best ranking. Tre posizioni in più anche per Giulia Gatto-Monticone, ora numero 158, e due Martina Di Giuseppe (n. 180). Fa sette passi indietro, invece, Martina Trevisan, ora al numero 205.

SPORTAL.IT | 23-09-2019 13:59