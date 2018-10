Camila Giorgi perfetta: che gioia a Linz

Camila Giorgi ha vinto l'Upper Austria Ladies Linz, torneo Wta dotato di un montepremi pari a 250mila dollari, disputato sui campi in veloce indoor di Linz, in Austria. Per la tennista marchigiana si tratta del secondo successo nel circuito. L'azzurra, testa di serie numero 5 del seeding e attuale numero 32 del mondo, ha superato in finale la russa Ekaterina Alexandrova col punteggio di 6-3 6-1. Lunedì la Giorgi salirà al 28esimo posto della classifica Wta, suo best ranking assoluto.

"E' stata una bellissima settimana per me e sono contenta per come ho giocato questa finale. Dedico questa vittoria a mio padre, mia madre e a mio fratello Amadeus", ha detto Camila ringraziando il pubblico dopo la partita. Lunedì la Giorgi sarà di nuovo in campo in Lussemburgo per il "BGL BNP Paribas Luxembourg Open": esordirà contro la tennista di casa Mandy Minella, numero 113 del ranking mondiale, in gara grazie a una wild card.

SPORTAL.IT | 14-10-2018 16:10