Camila Giorgi torna a giocare? La clamorosa apertura sul rientro, il match in Italia e l'annuncio su Onlyfans

L'ex tennista marchigiana risponde ai fan su Instagram e apre la porta a un sorprendente ritorno. Il matrimonio in arrivo, il futuro a Parigi e la città italiana che più le piace.

Il prossimo 30 dicembre compirà 34 anni, da un anno e mezzo ha chiuso col tennis giocato. Ma siamo proprio sicuri che il futuro di Camila Giorgi sia lontano dai campi? A (ri)aprire a sorpresa una porticina è stata la stessa (ex) tennista marchigiana, rispondendo direttamente alle domande dei followers. Sì: Camila non ha chiuso in modo netto e inequivocabile alla prospettiva di tornare nel circuito. Lo ha fatto invece riguardo ad altre eventualità, dalla possibilità di prender parte a show e programmi come Pechino Express a quella di aprire un profilo Onlyfans. Insomma, già aver lasciato un po’ di mistero basta e avanza ai fan per sperare in un clamoroso ritorno.

Giorgi, il video dell’allenamento con Papamichail

Per la verità è stata la stessa Giorgi a “stuzzicare” i suoi numerosi seguaci sui social pubblicando il video di un allenamento con la greca Despina Papamichail, tennista che occupa la 162ma posizione della classifica WTA. Le immagini hanno mostrato una giocatrice ancora tonica, in forma, perfettamente a suo agio. E allora, perché non tornare in campo a tempo pieno? In tanti lo hanno scritto commentando il video in questione, molti anche quelli che gliel’hanno chiesto in privato. E Camila ha pubblicato tutto. Nelle sue stories, infatti, la tennista italo-argentina ha mostrato le risposte a una serie di domande – anche maliziose – dei fan.

L’apertura di Camila Giorgi a un eventuale ritorno

“Gioco a tennis quasi ogni giorno”, ha risposto Camila a chi le ha chiesto lumi sull’allenamento in questione. A un altro tifoso che le ha scritto “secondo me il prossimo anno ti vedremo di nuovo in campo” la tennista, che in carriera è arrivata fino alla posizione numero 26 del ranking, ha annuito: “Forse hai ragione, mai dire mai”. Apertura anche all’eventualità di giocare un match “d’addio” in Italia, visto che l’annuncio del ritiro è arrivato solo attraverso i social: “Sarebbe bello”. Inomma, Camila ha detto e non ha detto. Ma, soprattutto, non ha escluso nulla. Lasciando aperti tutti gli scenari per il 2026 e forse anche più avanti.

Camila Giorgi Instagram Story

Matrimonio, città preferita e…OF: Camila dice tutto

A proposito di futuro, la (ancora per poco) 33enne ha parlato di matrimonio in arrivo e di promessa già fatta. Poi ha spiegato che “un giorno tornerò a vivere a Parigi”. La città italiana preferita? “Como”. E via con altre curiosità sulla cucina, i piatti preferiti, le percentuali di proteine e dolci nella sua alimentazione. Nette, poi, le risposte alle domande sulla partecipazione a altri adventure show (era stata, per un brevissimo periodo, naufraga a L’Isola dei Famosi) – “Non farò Pechino Express” – oppure su un eventuale account Onlyfans: “Non lo farò mai”. Parola di Camila Giorgi.