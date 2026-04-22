Camila Giorgi torna a giocare nel circuito WTA dopo matrimonio e gravidanza: ecco quando

L'annuncio della 34enne in risposta alle domande dei fan su Instagram: "Ritorno in campo nel 2027, ma non so ancora in quali tornei. E apro un'accademia tutta mia".

L’annuncio ha del clamoroso, anche se “nascosto” in qualche modo nelle pieghe delle storie Instagram. Nessuna nota ufficiale, nessun comunicato, perfino nessun post. Del resto, è notoria la refrattarietà di Camila Giorgi alle conferenze stampa o ad altri appuntamenti di natura, per così dire, “istituzionale”. Fatto sta che la 34enne italo-argentina, che l’11 maggio del 2024 aveva chiuso la sua carriera nel circuito WTA, ha fatto sapere di essere pronta a tornare e ha indicato pure una data: il 2027. Sì, i suoi fan sono avvisati: Camila Giorgi tornerà alle partite e ai tornei, lo farà da giocatrice (nuovamente) professionista.

Camila Giorgi risponde alle domande dei fan su Instagram

Sarà una Camila Giorgi diversa quella che si ripresenterà in campo a distanza di quasi tre anni dall’ultima volta. Una Camila Giorgi moglie, avendo sposato lo scorso 26 febbraio tennista e coach argentino Andreas Ignacio Pasutti. E una Camila Giorgi mamma, visto che tra un anno sarà nato il bambino che aspetta proprio insieme al marito, la cui nascita è attesa nei prossimi mesi: “Sono alla 19ma settimana e sarà un maschietto”, ha risposto ai fan che – come di consueto – l’hanno tempestata di domande. Camila molto spesso si prende del tempo per rispondere a tutte le curiosità. Lo ha fatto anche questa volta.

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L’annuncio di Giorgi: “Torno in campo nel 2027, è sicuro”

Particolarmente interessante il chiarimento sul ritorno in campo. “Ho il mio camp e presto aprirò la mia accademia“, ha scritto la marchigiana replicando all’interrogativo di un utente. Ancor più incisiva la risposta a un altro interrogativo diretto: “Tornerai ai tornei WTA in futuro?”. “Sì nel 2027. È sicuro”. E ancora: “Ti manca la competizione?”. “Un pochino”. Giorgi pronta a rimettersi in gioco, dunque, anche se ancora non si sa bene quando e come. “Se so già a quali tornei prenderò parte? Non ancora”. Molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Giorgi, che in carriera ha raggiunto la 26ma posizione del ranking, è di fatto inattiva da quasi due anni.

Camila Giorgi come Venus Williams, anzi meglio: ecco perché

La passione per lo sport, per la palestra e il suo stile di vita “sano” l’hanno aiutata a mantenersi in splendida forma, sfoggiata anche durante la gravidanza di cui ha avuto contezza da qualche mese. Giorgi sulla falsariga di altre grandi del passato recente come Venus Williams, dunque. Anzi: a differenza della statunitense, 45enne e subito eliminata al primo turno di quasi tutti i tornei in cui s’è iscritta, Camila sarebbe ancora relativamente giovane. In più, avrebbe la possibilità di rimettersi in gioco senza troppe pressioni, in campo per divertirsi e non necessariamente per ottenere risultati a tutti i costi. Di solito, si tratta di una situazione che prelude a grandi cose.