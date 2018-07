Camila Giorgi vince e convince

Esordio vincente e convincente per Camila Giorgi a Wimbledon. L'unica tennista azzurra in gara nel main draw femminile dello terzo Slam della stagione, in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club, ha superato la lettone Anastasija Sevastova, numero 21 Wta e 21esima testa di serie del seeding.

La 26enne di Macerata, numero 52 del ranking mondiale, si è imposta col punteggio di 6-1, 2-6, 6-4.

Esce di scena subito, invece, la finalista dell'ultimo Roland Garros, ovvero la statunitense Sloane Stephens, quarta favorita del tabellone, che si e' arresa di fronte alla croata Donna Vekic per 6-1 6-3.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 16:40