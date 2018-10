In riferimento a quanto apparso su vari siti calcistici nazionali e non, il presidente della Viterbese Castrense, Piero Camilli, smentisce categoricamente quanto ricondotto relativamente al presidente della Lega C Gabriele Gravina al quale, da sempre, ha espresso sentimenti di stima profonda, anche dal punto di vista della competenza professionale.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 22:35