Campagna acquisti povera: il Milan chiede pazienza

I tifosi del Milan sono preoccupati. La squadra rossonera non sembra più forte di quella dello scorso anno, che sia pure facendo grandissima fatica conquistò la qualificazione in Europa League (poi persa per questioni legati a bilanci del passato), mentre i cugini dell’Inter si sono rinforzati tantissimo, acquistando, tra gli altri, Diego Godin e Romelu Lukaku, e insieme con il Napoli vengono considerati i rivali più credibili della schiacciasassi Juventus.

Zvonimir Boban ha fatto il punto della situazione in un’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’. “Non voglio paragonare gli operati, tantomeno discutere sul mercato delle altre società, ma posso dire che solamente il tempo e i risultati ci diranno chi ha lavorato bene e chi no – ha osservato -. Secondo noi, stiamo facendo il massimo considerando le varie problematiche, che sono reali. Ci vorrà del tempo, ma siamo il Milan, e, quindi, dobbiamo in qualche modo bruciare le tappe. Ne siamo tutti consapevoli. Poi, i grandi nomi possono anche non corrispondere ai giocatori giusti: Kakà lo conosceva qualcuno quando è arrivato? Sono convinto che alla fine i nostri tifosi saranno contenti delle nostre scelte. La verità è che non cerchiamo fuochi d’artificio insensati, come qualche anno fa. Bisogna fare le scelte calcisticamente più logiche, il resto è fatto di mille motivi”.

“Correa? Il Milan è una società corretta ed elegante, e quindi non farà mai leva sulla volontà del giocatore. Figuriamoci in questo caso, visto il grande rispetto che nutriamo per l’Atletico Madrid e il presidente Gil, che è un amico. La nostra volontà è di tenere Donnarumma, Suso e Kessie” ha aggiunto il croato, Chief football officer della società meneghina dal giugno di quest’anno.

SPORTAL.IT | 25-08-2019 10:36