Campedelli gelido su Ventura

Il presidente del Chievo Luca Campedelli ha preferito non commentare le dimissioni di Gian Piero Ventura a margine della conferenza stampa di presentazione di Mimmo Di Carlo.

"Le voci mi entrano da un orecchio che è grande e mi escono dall’altro che è pure grande. Non voglio commentare. Ognuno è responsabile delle proprie scelte, sono contento del ritorno a casa di Mimmo Di Carlo. Non voglio più presentare allenatori per quest’anno. Non mi guardo indietro, conta solo il Chievo".

SPORTAL.IT | 14-11-2018 21:40