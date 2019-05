Campedelli: "Pellissier presidente del Chievo"

Il presidente del Chievo Luca Campedelli ai microfoni di Dazn ha rivelato il futuro di Sergio Pellissier, che a fine stagione si ritirerà: "Farà il presidente della società, è questa la carica più indicata per lui. Non ne abbiamo ancora parlato, non serve parlarne. Quando appenderà fisicamente le scarpe al chiodo lo faremo, la prima idea è la presidenza operativa in tutto e per tutto".

Il diretto interessato si è soffermato invece sul suo addio al Bentegodi: "Cerchi di protrarre questa decisione ma non si può giocare fino a 60 anni. E' stata dura perché finisce qualcosa che porto avanti da più di 20 anni. Indubbiamente non sai cosa arriverà, un po' di paura c'è ma è un passo che fanno tutti e doveva esser fatto".

SPORTAL.IT | 19-05-2019 13:36