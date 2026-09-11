Campi Flegrei, la protesta degli sfollati del terremoto

Protesta degli sfollati di Pozzuoli a Napoli in occasione della presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato in città per assistere questa sera alla gara inaugurale degli Europei maschili di pallavolo tra Italia e Svezia, in programma alle 21.05 in Piazza del Plebiscito. I manifestanti hanno voluto portare all’attenzione del Capo dello Stato la situazione delle famiglie ancora fuori dalle proprie abitazioni a causa dell’inagibilità degli immobili nell’area dei Campi Flegrei. Durante la protesta è stato esposto uno striscione con la scritta: “Presidente, Pozzuoli esiste ancora”.