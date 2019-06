Il centauro della Ducati Andrea Dovizioso è arrivato al dodicesimo posto nella sua gara d'esordio nel campionato DTM a Misano Adriatico.

Al volante di una Audi RS5, il pilota forlivese, scattato dal quindicesimo posto, è risalito fino al dodicesimo scendendo anche in gara sotto il minuto e 30". Gara 1 è stata vinta dal tedesco Marco Witmann del team BMW RMG al termine di una grande rimonta. Domenica di nuovo in pista per gara 2.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 16:05