Campionato Europeo, Mascalzone Latino al via

Vincenzo Onorato e i suoi Mascalzoni del J/70 Mascalzone Latino si cimenteranno da domani nel Campionato Europeo 2018. Ben 78 equipaggi sulla linea, provenienti da 17 nazioni. Le regate prenderanno il via alle 12 di domani e si regatera' ogni giorno fino alle 14.30 di sabato, per un totale massimo complessivo di 13 prove. Il J70 European Championship, corso per la prima volta nel 2014 – in passato era Eurocup -, ha in breve raggiunto presenze numeriche di tutto rispetto. Nel 2016 si e' corso in Germania e 2017 nel Regno Unito. Quest'anno a organizzarlo e' il Real Club Náutico de Vigo, nella citta' marina piu' popolare della Galizia in Spagna.

A bordo con Vincenzo Onorato, in rappresentanza dello Yacht Club de Monaco, i "titolari" Paul Goodison, Flavio Favini e Matteo Savelli, affiancati eccezionalmente da Francesca Masotto. Nelle ultime due edizioni si e' affermato l' equipaggio di Claudia Rossi, che resta una delle barche "da battere". in questo caso, nonostante la presenza di molti dei piu' importanti nomi della Classe, la flotta spagnola e' senza dubbio quella piu' temibile.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 16:10