Campo allagato a Udine: rinviata Udinese-Atalanta

Udinese-Atalanta , match valido per il decimo turno del campionato di Serie A , è stato rinviato a data da destinarsi. Sulla città di Udine si sta infatti abbattendo da ore una pioggia incessante che ha reso il terreno di gioco impraticabile.

Il direttore di gara, La Penna, poco prima delle 15,00 ha ispezionato il campo con i due capitani De Paul e Toloi ed ha quindi scelto di fare un nuovo tentativo circa mezz’ora più tardi. Alle 15,45 l’ultimo controllo che ha portato alla decisione definitiva.

Dopo le prime ricognizioni sono tornati in campo gli addetti alla manutenzione del terreno che hanno lavorato al fine di spingere fuori dal rettangolo molta dell’acqua che si era accumulata, ma si è di uno sforzo inutile. Sebbene infatti in alcune zone la situazione sia leggermente migliorata, in altre non è cambiata di molto.

Rinvio vuol dire spostare, con ogni probabilità, il calcio d’inizio della sfida al 2021. Con un calendario così compresso sembra infatti complicato poter recuperare prima il match, questo soprattutto in considerazione del fatto che l’Atalanta è ovviamente ancora impegnata in Champions League.

Considerando il fatto che ad inizio gennaio si ripartirà anche con la Coppa Italia e che gli ottavi di finale saranno spalmati tra il 13 ed il 20, la prima data disponibile potrebbe potenzialmente essere proprio quest’ultima, visto che l’Udinese è stata già eliminata dal torneo e che Atalanta-Cagliari è in programma proprio per mercoledì 13.

OMNISPORT | 06-12-2020 16:04